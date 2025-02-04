Командование РФ угрожает своим солдатам расстрелом: ВСУ отбросили врага с передовых позиций возле одного из населенных пунктов в Харьковской области

Военное командование страны-террористки России угрожает своим солдатам расстрелом из-за того, что они оставили позиции вблизи одного из населенных пунктов в Харьковской области. Таким образом, руководство пытается вернуть военных на передовую откуда их отвергли Силы обороны Украины.

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Об этом говорится в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Также оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Волчанска, но без успеха.

Армия РФ не оставляет попыток наступать на Купянском направлении в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

"Более того, в результате активного огневого влияния подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции возле одного из населенных пунктов. По данным нашей разведки, командование оккупационной армии, угрожая расстрелом, пытается вернуть личный состав на позиции", – говорится в сообщении.

Захватчики продолжают накапливать силы для дальнейших атак на Лиманском направлении вблизи Тернов и Ямполевки.

На Северском направлении враг пытался опрокинуть личный состав для штурма в районе Верхнекаменского с помощью автомобильной техники. Однако она была своевременно обнаружена и уничтожена вместе с десантом.

На Краматорском и Торецком направлениях идут бои в городской застройке Часового Яра и Торецка. Оккупанты пытались прорвать оборону вблизи Крымского, но безуспешно. Тактическое положение осталось прежним.

На Покровском направлении боевые действия продолжаются в районах Лисовки, Дачного и Янтарного. Для развития наступления и переброски штурмовых подразделений россияне использовали мототехнику вблизи Надеевки и автотехнику в районе Успеновки. Благодаря огневому поражению уничтожены пять мотоциклов и четыре автомобиля.

В Новопавловском направлении враг атаковал в районе Константинополя, но без успеха. Вблизи Великой Новоселки оккупанты пытались прорвать оборону с помощью бронетехники, однако были остановлены: уничтожены два российских танка и две боевые бронированные машины. После потерь захватчики от дальнейших наступательных действий отказались.

Напомним, на Покровском направлении в течение января было ликвидировано около 7 тысяч военнослужащих РФ, общие же боевые потери в живой силе составили более 15 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 326 единиц вооружения и техники российских оккупантов. Также в боях было ликвидировано около 1270 военных преступников из рядов армии РФ.

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