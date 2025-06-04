Командование РОВ выбрало тактику экономии железа, а вот личный состав – в расход. Анализ потерь врага за месяц

В течение мая 2025 года российские оккупационные войска закрывали весеннюю наступательную кампанию, которая должна была создать максимально благоприятные условия для старта летней. И этот переход повлиял на показатели целого ряда категорий потерь - как положительно, так и отрицательно.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В мае российские оккупационные войска понесли среднестатистические потери за всю весеннюю кампанию – 35 370. В целом это самый низкий показатель потерь личного состава РОВ с июня 2024 года и минимальный с начала 2025-го.

Причиной этого стал целый ряд факторов: от тактики ведения штурмовых действий, выбранной РОВ, – штурмы по 2-3 человека вместо отделения или роты, а также переход на предварительную работу и сопровождение штурмующих FPV-дронами.

Эти показатели сказались негативно для нас и на пропорции потерь к захватываемым территориям. В мае российские оккупанты захватили 440 км² территорий Украины. При потерях 35 370 пропорция составляет 80 тел/1 км², что является самым низким показателем не только с начала этого года.

Напомню, что в 2024 году пропорция в среднем составляла 128 чел./1 км², в январе 2025 — 150/1 км², в феврале 190/1 км², в течение апреля – 194/1 км². То есть на протяжении первого квартала года сохранялась тенденция роста потерь РОВ в соотношении с километром захватываемых территорий.

Сейчас тенденция приняла негативный характер.

Потери танков

В мае российские оккупационные войска потеряли 138 танков. Этот показатель ниже апрельского и мартовского. И даже больше – самый низкий с мая 2024 года.

Это говорит о том, что Россия сохраняет неизменной тактику жесткой экономии основных боевых танков, что обусловлено катастрофическим сокращением у нее запасов советских танков на складах и в хранилищах. Поэтому такая экономия не просто будет продолжаться на протяжении всего лета, но и станет главной философией российской армии – железо заменят людской массой.

Потери ББМ

В мае российские оккупанты потеряли 282 боевые бронированные машины, что также является антирекордом потерь с апреля 2024 года. Причем если сравнивать с апрелем 2025-го, то сокращение потерь ББМ произошло в 1,5 раза!

Причиной является все та же неизменная экономия ББМ и крайне редкое их применение в ходе штурмовых действий. Пехота на мотоциклах и гражданских автомобилях полностью заменила тяжелобронированную и легкобронированную технику.

Потери ствольной артиллерии

В мае РОВ потеряли 1350 единиц ствольной артиллерии. Это хоть и не рекорд, но достаточно высокий показатель потерь, обусловленный целым рядом факторов.

Во-первых, именно ствольная артиллерия после fpv-дронов является главным инструментом поддержки мотоциклетных подразделений РОВ в штурмах.

Во-вторых, используемая оккупантами ствольная артиллерия – это зачастую очень старые, советские образцы, у которых как посредственная дальность поражения целей, так и низкая точность, что делает их уязвимыми в контрбатарейной борьбе.

Потери РСЗО

В мае российские оккупанты потеряли 26 реактивных систем залпового огня, что полностью соответствует среднему показателю потерь в этой категории с начала 2025 года.

У РОВ наблюдается критический дефицит в вопросах обеспечения подразделений РСЗО, который они пытаются восполнять не только созданием гомункулусов,с применением флотских, реактивных бомбометов, но и посредством закупок реактивных систем у КНДР.

Потери ПВО

Российские оккупационные войска в течение мая также понесли среднестатистические показатели потерь в категории противовоздушной обороны – 24.

Это результат системной работы Сил обороны Украины по выносу российских систем ПВО как вблизи линии боестолкновения, так и в тыловой зоне, в частности на временно оккупированном полуострове Крым.

Напомню, что категория ПВО – одна из тех, которая у РОВ не только не компенсируется ежемесячно за счет производства и восстановления, но уже не первый месяц подряд демонстрирует минусовой показатель по восполнению потерь.

Потери автотранспорта

Абсолютного рекорда в мае в этой категории не получилось, но показатель очень высокий, серебряный – 3566!

Думаю, пояснять, что такое положение сохранится и в дальнейшем, не стоит, ведь симбиоз российского пехотинца и мотоцикла, а также не специализированного, гражданского автомобильного транспорта еще долго будет стимулировать рост в этой категории.

Потери спецтехники

В мае потери спецтехники у РОВ составили 34 единицы, что также является довольно среднестатистическим показателем для этой категории.

В прошлом месяце потери были практически в три раза выше, что было обусловлено улучшением погодных условий и участившимися попытками РОВ посредством спецтехники эвакуировать поврежденные боевые единицы. Но этого энтузиазма у оккупантов хватило не надолго – с учетом и без того крайне высоких показателей потерь в этой категории за время полномасштабного вторжения в Украину.

Выводы

В мае российские оккупационные войска нарастили захват территорий Украины при сохранении среднестатистических потерь. Это негативная тенденция, поскольку оборонная стратегия подразумевает истощение врага.

Тем не менее, учитывая, что РОВ ведут наступательные действия, опираясь на людской ресурс, за которым закреплено большое количество легких транспортных средств (ЛТС), а также на поддержку артиллерии и FPV-дронов, именно в этих категориях сейчас и фиксируются наибольшие показатели потерь.

В летний период потери основных боевых танков и боевых бронированных машин также могут вырасти, поскольку на тех участках фронта, которые считаются у оккупантов приоритетными, но которые сложно прорвать посредством выше озвученных компонент, войскам страны-агрессора так или иначе, но придется применять дефицитные ОБТ и ББМ.

Также вполне ожидаемо, что командование РОВ все ближе к реализации плана по всеобщей мобилизации в репрессивном формате. И этот процесс может быть запущен по итогам летней наступательной кампании либо в ее середине – если потери будут значительно превышать ежемесячный мобилизационный показатель.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.