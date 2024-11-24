Командующего российской группировкой 'Юг', воюющей против Украины, сняли с должности - СМИ

Командующий российской группировкой захватчиков "Юг" генерал-полковник Геннадий Анашкин лишился должности. Хотя официального сообщения руководство окупантов не сделало, утверждается, что генерал откровенно врал по поводу состояния дел на фронте.

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Об этом сообщают российские СМИ. Правда, по их информации, "заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт", был отправлен на другое место службы по "плановой ротации". Куда именно – не сообщается.

Интересно, что о назначении Анашкина командующим группировкой "Юг" – а это произошло в мае 2024 года – официально также не сообщалось.

Однако ряд российских блоггеров-пропагандистов утверждают, что причиной увольнения генерала стала "ситуация на Северском направлении, а также нежелание Анашкина доводить до высшего командования настоящее положение вещей". Так, в частности, считает пропагандист Юрий Котенок.

Другой провоенный блоггер Юрий Подоляка отметил, что командующий был снят с должности "за систематический обман командования ВС РФ и политического руководства страны". В частности, из-за несуществующих побед на Северском направлении. Подоляка считает, что у Анашкина "есть высокие шансы стать начальником одной из военных академий".

Российское РБК, сообщившее о "плановой ротации" Анашкина, почему-то назвало генерала не медийным лицом, о котором мало что известно. На самом деле это не так, Анашкин еще в 2022 году был даже занесен в Книгу палачей Украины.

С 1999 по 2000 г. он командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. А срочную службу будущий генерал проходил в группе советских войск в Германии – в разведывательном мотострелковом батальоне. С сентября 2021 по январь 2022 командовал миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе. А звание генерал-полковника получил в сентябре 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, из российской армии, воюющей в Украине, дезертировал практически целый полк одной из дивизий. Речь идет о 20-й мотострелковой дивизии ВС РФ из Волгограда, из которой сбежали почти 900 контрактников и 150 мобилизованных. Среди немногим более тысячи дезертиров есть и офицеры, в том числе два подполковника.

Тем временем в российском Новопавловске суд удовлетворил просьбу z-блогера, "восккора" Егора "Тринадцатого" Гузенко на отправку его на войну в Украину вместо заключения. Блоггеру грозило до пяти лет тюрьмы за драку с полицией.

Правда, нынешние темпы роста числа смертей российских кафиров на войне против Украины рекордны и являются самыми высокими за все время полномасштабной войны. Показатели за сентябрь, октябрь и ноябрь превышают цифры в прошлом году в полтора раза и более чем вдвое данных 2022 года.

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