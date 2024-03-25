Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ Николюк сложил полномочия: стало известно, чем он будет заниматься

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ, Герой Украины генерал-майор Виктор Николюк, который в 2022 году командовал обороной Чернигова, сложил полномочия. Теперь он возглавит одно из соединений войск и одно из направлений фронта.

Об этом Николюк сообщил в Facebook 24 марта. По его словам, сегодня каждый в Украине должен делать максимум для победы, и особенно это касается военных.

"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. В настоящее время требует от каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – написал он.

Олег Николюк сообщил, что слагает полномочия, и пожелал своему преемнику продолжать наращивать потенциал, совместно наработанный за год.

"Благодарю всех за плодотворное сотрудничество и имею уверенность в его продолжении в новых условиях. Вместе к победе! Честь имею!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, год назад, в марте 2023 года, Виктор Николюк покинул пост командующего ОК "Север". На этом посту его заменил бригадный генерал Дмитрий Красильников.