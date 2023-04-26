Командующий ССО Украины посетил Бахмут, за который идут тяжелые бои: какая сейчас ситуация в городе? Фото

Город, где сейчас идут самые горячие бои с противником, приехал командующий ССО Украины, бригадный генерал Виктор Хоренко. Он ознакомился с текущей ситуацией в Бахмуте.

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Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Командующий беседовал с воинами подразделений Сил специальных операций.

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это прежде всего преимущество качества над количеством", – сказал Виктор Хоренко защитникам.

Хоренко отметил важность оборонной деятельности в городе и отметил профессионализм операторов ССО, которые в полном объеме выполняют задачи по обороне населенного пункта, в котором сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.

Так, несмотря на массированные атаки врага и наращивание личного состава солдат РФ в этом направлении, операторы ССО наносят значительные потери противнику на основных участках фронта, что препятствует дальнейшему продвижению врага на поле боя.

Напомним, ранее Сырский назвал пять причин, почему ВСУ важно удержать Бахмут. По словам Сырского, чтобы вести боевые действия и завладеть городом, враг нуждается в особых навыках. Ведь специфические условия, которые сложились в Бахмуте, создают трудности для оккупационных войск, которые вели наступление в условиях лесостепи.

Ранее генерал США объяснил, почему бой за Бахмут может быть возвратным в войне в Украине. Эксперт отметил, что для продолжения наступления в Бахмуте России нужно "огромное количество" ресурсов, которые могли быть использованы по другим направлениям.

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