Комбинированный удар по Украине стал серьезным вызовом для ПВО: что стоит за атакой России и какие выводы нужно сделать

В ночь на 17 ноября российские оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине с применением как дронов, так и широкой номенклатуры ракетного вооружения. С одной стороны, этот удар давно прогнозировался и о нем неоднократно говорилось, а с другой – эта была скорее рефлексия, чем рациональный террор.

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По факту.

Российские оккупанты 17 ноября применили по территории Украины комбинированную номенклатуру средств поражения. Это: Х-101/555, КРМБ 3М14 "Калибр", Х-47М2 "Кинжал", Х-22, 3М22 "Циркон", 9М723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23, Х-59/69, Х-31П, а также дроны-камикадзе Shahed-136 и прочие.

Суммарно было применено 210 средств поражения, сбито 102 из 120 ракет и 42 из 90 БПЛА. Сама ракетная атака продолжалась чуть более двух часов, в то время как дроновая – более десяти. При этом была реализована максимально приближенная синхронизация ударов разными типами средств.

Например, пуски ракет Х-101/555 из района Каспийского моря были выполнены около 05:30 – на момент подлета части дронов к областным центрам. Пуски КРМБ 3М14 "Калибр" осуществлялись около 6 утра, а около 06:30 был произведен пуск 3М22 "Циркон". Все это указывает на попытку РОВ синхронизировать нахождение в воздушном пространстве Украины одновременно разнообразного типа средств поражения.

В целом командование РОВ сработало по вполне предсказуемому сценарию ударов по энергетической системе Украины, к которому оно готовилось заранее, и от террора по критической инфраструктуре никогда не отказывались.

Накануне этого ракетного удара российские оккупанты провели один из самых массовых налетов дронов на территорию Украины, несколько тренировочных разведывательных полетов авиации стратегического назначения, а также совершили накануне пуски ограниченным боекомплектом.

В СМИ недавние полеты ВКС РФ некоторые "эксперты" пытались представить как некий сигнал новоизбранному президенту Дональду Трампу: мол, мы самолеты подняли в воздух, но пусков не совершили, мы готовы к переговорам. Полнейшая чушь. Чушь, поскольку давать сигналы новоизбранному президенту, который еще два месяца не будет исполнять своих обязанностей, как-то глупо, а вот совершать предварительные маневры перед ракетными пусками – да, это было именно оно. Подготовка.

РОВ заранее прощупывали украинскую ПВО налетами дронов и периодическими пусками, даже крылатых ракет Х-101/555 в ночь на 13 ноября.

Было ясно, что массированный удар все ближе, и даже было понятно, по какому сценарию он будет проходить, но возникал вопрос: в какой именно период, ведь наносить его сейчас иррационально. Но так и произошло.

Переизбыток ракет, нехватка терпения

Массированный ракетный удар по Украине именно сейчас выглядит и вправду иррационально.

Россия более двух месяцев накапливала боекомплект для того, чтобы возобновить энергетический террор Украины. Не так давно я приводил цифры того, что им удалось как произвести, так и накопить для массированных ударов. И вопрос был только в моменте, когда выгоднее всего это все применить, чтобы иметь максимальный эффект.

И, откровенно говоря, это совсем не тот период, когда средняя температура по Одессе +10°, по Киеву +5° и в целом до суровых и длительных морозов с перегруженной энергосистемой еще далеко. При этом, для понимания, с 2022 года, когда генерал Суровикин пытался удивить "верховного" новым решением в войне против Украины и допустил грубейший фальстарт, командование сделало выводы и уже в 2023-м и начале 2024-го демонстрировали более рациональный подход к террору. Но почему-то не сейчас.

По всей видимости, все дело в том, что нынешний удар по Украине – это было исключительно указание Путина, чтобы как можно скорее показать Дональду Трампу то, как Россия может терроризировать украинцев. Это был акт демонстративного террора без какой либо-логики и рационального использования ресурсов. В теплую погоду бить по энергетике только лишь в попытке устрашения.

То есть удар по Украине 17 ноября – это послание Трампу от Путина. Послание, четко описывающее то, как он намерен разговаривать с 47-м президентом США. И если Дональду Трампу нравится тон кровавого шантажа, то в лучших традициях БДСМ он этот диалог продолжит в январе 2025 года.

Но Путину необходимо будет устрашать Дональда Трампа и дальше, чтобы тот не забыл о том, какие "угрозы" несет Россия и что с ней нужно договариваться исключительно на ее условиях и никак иначе. А потому это не последний удар по Украине, и в ближайшее время следует ожидать менее массированные, ограниченным боекомплектом, но все же ракетные обстрелы и компиляции с дроновыми атаками.

Единственный плюс в этой удручающей ситуации, к которой морально и психологически, без каких-либо иллюзий мы должны были быть готовы, заключается в том, что это происходит не в период лютых морозов, а относительно теплого ноября.

Выводы

Важно отметить, что значительная часть попаданий средствами поражения РОВ пришлась на ракеты, которые в большинстве областей Украины перехватывать не могут из-за отсутствия соответствующих средств противовоздушной обороны. Ракеты 9М723, Х-47М2 продолжают оставаться основным средством террора российских оккупантов с максимальной эффективностью там, где нет ЗРК Patriot и SAMP/T.

Проблема Украины, связанная с нехваткой эшелонированных средств ПВО, продолжает оставаться актуальной и на третий год войны, несмотря на разного рода анонсы от международных партнеров и обещания помочь в этом вопросе. Оказываемой помощи недостаточно, а имеющаяся в наличии может покрыть потребности отдельно взятых локаций, но никак не целых областей.

Российские оккупанты, прекрасно понимая и зная уязвимости каждого региона, наносят сейчас удары по ним именно той компонентой, которая может принести в рамках террора максимальный КПД. Хотя ПВО Киева снова пытались прорвать очень дорогими и не серийного производства ракетами 3М22 "Циркон" и прочей номенклатурой.

В целом 17 ноября 2024 г. для ПВО Украины стало одним из самых серьезных вызовов за все время полномасштабной войны. И если бы в распоряжении Воздушных сил ВСУ было бы больше средств западного образца малого, среднего и большого радиуса действия, то и эффект был бы куда менее разрушительным.

Вопрос относительно обеспечения Украины средствами ПВО всех типов в очередной раз ставится ребром.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".