Россия терроризирует тыловую Украину ежедневными налетами дронов: что за этим стоит и чего добивается враг

В ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину рекордным количеством дронов – 145. Не все из них "камикадзе" Shahed-136, были также дроны-приманки "Гербера" и "Пародия", но общей проблематики массовых налетов это не меняет и возникает вопрос: чего же российские оккупанты пытаются добиться такими ударами?

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Подробне о целях врага, о возможностях и функционале дронов, а также о противодествии им – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Многозадачные удары

У многих есть ошибочное мнение, что функционал дронов ограничивается исключительно задачей по нанесению ударов. Конечно же, в итоге в этом и есть их основная цель, но функционабельность – куда шире.

Тем не менее, если говорить именно о разрушительных-ударных возможностях дронов-камикадзе, то на сегодня были верифицированы несколько типов Shahed-136 с разными боевыми частями:

Базовая иранская осколочно-фугасная боевая часть на 50 кг устанавливалась на ранние версии дронов-камикадзе; БСТ-52 – российская боевая часть термобарического типа массой 52 кг; БСФ-50 (МСНИ 37.364) российская осколочно-фугасная БЧ массой 50 кг; ОФЗБЧ-50 российская осколочно-фунгасная БЧ массой 50 кг и зажигательным эффектом для провоцирования сильных пожаров; ТББЧ-50(М) российская усовершенствованная термобарическая БЧ массой 50 кг.

Каждая из этих боевых частей имеет свои задачи и представляет угрозу, но самые опасные для гражданского населения – это термобарические. Такие средства поражения имеют сниженный эффект на открытом пространстве, но в замкнутых он возрастает в разы.

Иными словами, при попадании в жилой дом потенциал термобарической смеси в замкнутом пространстве представляет смертельную опасность для жильцов дома или квартиры.

Тем не менее все дроны – что камикадзе, что приманки – выполняют одновременно несколько сопутствующих задач.

Разведка

Своим присутствием в воздушном пространстве дроны также проводят разведывательную деятельность, вскрывая позиции противовоздушной обороны и постов мобильных огневых групп. Благодаря этой информации они могут корректировать как будущие налеты, так и готовить массированные ракетные удары.

То есть, сопутствующей задачей таких налетов также является разведывательная функция и чем больше дронов, тем больше информации могут собрать и проанализировать оккупанты.

В рамках разведывательной функции также выясняется, какой из маршрутов наиболее оптимальный по прорыву систем ПВО и обходу мобильных огневых групп и какой обеспечивает максимальную живучесть дронов в воздушном пространстве Украины.

Например, в ночь на 10 ноября дроновая атака продолжалась 11,5 часов. Некоторые беспилотники курсировали по траекториям часами и возможности сбить их не было за счет выбора ими крайне продуманного маршрута. Составление таких сложных маршрутов является результатом всех предыдущих налетов и систематизации полученной информации как о средствах ПВО, постах МОГ, так и с учетом рельефно-ландшафтных особенностей местности.

Конечно, помимо вышеупомянутых дронов-камикадзе Shahed-136 и дронов-приманок "Гербера" и "Пародия" РОВ для разведки применяет и исключительно разведывательные БПЛА Орлан-10, ZALA, SuperCum и прочие, но их функционал ограничен именно разведывательной частью и не расширяется на выполнение других, сопутствующих задач.

Отвлекающий и истощающий фактор

Также к важным задачам налетов относится и рассредоточение внимания средств ПВО и их истощение.

Одновременное отслеживание более сотни целей в воздушном пространстве – это серьезная нагрузка на систему ПВО, а в случае, когда мобильные огневые группы не могут перехватить цель с земли, приходится задействовать зенитные ракетные комплексы (ЗРК), что приводит к трате боекомплекта.

Террор

Российские дроны применяются для террора гражданского населения и этим никого не удивишь. Об этом постоянно говорится на ТВ, официальными лицами и экспертами, об этом доносится западной аудитории с разных международных площадок. Но в чем стратегия террора против гражданского населения? Неужели просто убийство ради убийства? Не совсем так.

Террор гражданского населения – концепция войны РФ, заимствованная ею у СССР. Еще во времена Союза одним из тактических и, я бы даже сказал, стратегических элементов ведения войн был заложен элемент террора обычных людей.

Иными словами, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и убийство населения с целью распространения панических настроений, хаотизации внутренней социально-политической ситуации и морально-психологического давления на власти через гражданский сегмент, с принуждением к скорейшей капитуляции.

Данная концепция включала в себя элементы военных преступлений, которые вполне можно квалифицировать как геноцид. Их задача хаотизировать гражданское население, тыловые регионы и катализировать протест против властей, с принуждением тех к мирным переговорам и капитуляции перед врагом.

Поэтому для российских оккупантов крайне важно в постоянном стрессе, под морально-психологическим давлением держать каждую ночь всю Украину. Для них сейчас важно даже не нанесение удара по определённому объекту, будь-то военному или гражданскому, инфраструктурному или жилому, а сам факт провоцирования воздушной тревоги по несколько часов и гул дронов над городами с ответной работой ПВО.

Морально-психологическое истощение украинцев является очень важной компонентой в стратегии РОВ принуждения Украины к капитуляции.

Противодействие

Конечно, говоря об угрозах от налетов дронов, как боевых, так и приманок, нельзя проигнорировать вопрос противодействия. Но об было было сказано так много, что это уже просто какой-то моветон.

И все же. Что нужно для противодействия налетам дронам? Конечно же, больше средств ПВО малого и среднего радиуса действия – как зенитно-ракетного, так и пушечного типа.

Я неоднократно отмечал важность для Украины не только распиаренных ЗРК Patriot и SAMP/T, но и малого радиуса действия – ЗРК Crotal, L3Harris VAMPIRE, Alvis Stormer и прочих. На складах наших партнеров есть десятки и даже сотни не так давно снятых с эксплуатации ЗРК Roland, MIM-72A/M48 Chaparral и т.д.

Закрытие зон со сложной рельефно-ландшафтной местностью не потенциалом мобильных огневых групп, которые не смогут там проехать и перехватывать воздушные цели, а средствами ПВО, либо авиационной компонентой. И опять-таки, этой теме я также неоднократно уделял внимание, отмечая важность ударных вертолетов и турбовинтовой легкой штурмовой авиации в вопросах перехвата дронов.

Но партнеры не спешат удовлетворять наши запросы, хотя даже генерал Александр Сырский отмечал заинтересованность в легких ударных вертолетах Bell AH-1W SuperCobra.

Конечно же, важно развитие и своих средств перехвата, более дешевых и функционабельных, чем ЗРК или МОГ. В частности – дрон-перехватчик как одно из решений этой проблематики.

В настоящее время мы также наблюдаем высокоэффективную работу РЭБ по российским дронам. И результативность противодействия в пропорции сбит/локационно утерян или "улетел на россию либо в Беларусь" впечатляет, но количества таких средств не хватает, чтобы обеспечить большее подавление целей и избежать многочасового террора тыловой Украины. Опять-таки, ряд вопросов, связанных с этой компонентой, также находится в сфере принятия решений нашими партнерами.

У Украины есть все шансы закрыть свое воздушное пространство и нивелировать угрозу массовых налетов российских дронов, но в этом вопросе мы ограничены возможностями, предоставляемыми в первую очередь нашими партнерами. И если темпы, а также объемы, удовлетворяющие наши запросы, не изменятся, то террор тыловой Украины российскими оккупантами не только продолжится, но и будет только усиливаться.