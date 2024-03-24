Коваленко: Россия усилила воздушный террор Украины. Как и чем можно отразить массированные удары

В течение недели российские оккупанты трижды подвергали территорию Украины ракетным ударам. В ночь на 22 марта был нанесен один из самых массированных комбинированных и первый масштабный удар по энергетической инфраструктуре с начала 2024 года. Несколько городов остались без электричества, нанесенный ущерб – колоссален.

В связи с этим возникает вопрос: а можно ли было этого избежать и какие средства защиты от подобных атак необходимы Украине?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Shahed-131/136

"Шахеды" стали основным средством террора РОВ, которое оккупанты применяют практически каждую ночь по городам Украины. И в ходе массированной атаки в ночь на 22 марта было задействовано 63 дрона-камикадзе, из которых 55 было сбито.

Пуск Shahed-131/136 осуществлялся с Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ), а заходили в воздушное пространство Украины дроны-камикадзе через Азовское море, Запорожскую и Херсонскую области, через Черное море – Одесскую область.

Кто-то может отметить, что сбитые 55 дронов из 63 это неплохой результат. Нна первый взгляд сложно с этим не согласиться, но – нет. Прежде всего восемь дронов все же достигли неких целей. К тому же помимо основной функции (удара по целям) они выполняли и дополнительные.

Во время этой атаки "шахеды" отвлекали внимание ПВО на себя, рассредоточивали внимание, вынуждали тратить боекомплект – истощали средства защиты перед основным ударом. При этом были выбраны максимально непростые траектории для перехвата дронов-камикадзе сухопутными мобильными группами, а также ЗРК, поскольку в первом случае Shahed-131/136 старались пролетать над труднопроходимой местностью, а во втором прикрывались полетом над жилыми и даже многоэтажными постройками.

Это позволило дронам-камикадзе находиться в воздушном пространстве Украины с 20:40 21 марта до 6 часов утра 22 марта. Поэтому, даже не смотря на высокий показатель уничтожения Shahed-131/136, свои задачи они, увы, но выполнили.

Противостоять "шахедам" могут как стандартные средства поражения, так и нестандартные. К первым относятся средства противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия, в частности – пушечные ЗСУ Gepard, ЗСУ-23-4 "Шилка", 2К22 ЗРПК "Тунгуска", зенитно-ракетные Crotalе, Alvis Stormer, Стрела-10, "Оса", L3Harris VAMPIRE и ряд других.

Также стандартом уже стали комплексы РЭБ и мобильные группы перехвата, эффективность которых высока, но есть нюансы, например, с труднопроходимой местностью. И помочь их решить могут уже нестандартные средства перехвата.

К ним я отношу те средства, которые бы стали воздушными группами перехвата. Таковыми могут быть легкие турбовинтовые штурмовики либо легкие ударные вертолеты. И эту тему я неоднократно поднимал, приводя пример возможных вариантов – в частности EMB 314 Super Tucano/A-29 и Bell AH-1W SuperCobra.

Учебно-боевой легкий турбовинтовой штурмовик EMB 314 Super Tucano/A-29 был принят на вооружение в 2003 году. Его крейсерская скорость 530 км/ч (а максимальная 590 км/ч) позволяет как перехватывать, так и догонять Shahed-131/136.

Практический потолок полета Super Tucano – 10 600 метров, дальность полета – 1 330 км, боевая нагрузка – почти 1600 кг. Самолёт имеет в стандартной комплектации пулеметную спарку 12,7-мм FN Herstal M3 с боекомплектом по 200 патронов. Пять точек подвески позволяют размещать разнообразную номенклатуру вооружений от всевозможных ракет (например, AGM-65 Maverick) до широчайшей номенклатуры бомб (Mk 81, Mk 82, M-117 и т. д.)

Но в случае противодействия "шахедам" предпочтительны ракеты класса "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder, MAA-1 Piranha или Python ¾, а также дополнительное размещение 20-мм автоматической пушки.

Легкие ударные AH-1W Super Cobra / AH-1Z Viper развивают крейсерскую скорость 280 км/ч (максимальная – 350 км/ч). Они вооружены как пушечными средствами, 20-мм автоматической пушкой, так и ракетным вооружением, в частности ракетами класса "воздух – воздух" AIM-9 Sidewinder.

Находясь на пути следования "шахедов", эти средства могли бы перехватывать цели над труднопроходимыми районами, где сухопутным мобильным группам не проехать, а средств ПВО – нет.

Но в целом проблема перехвата Shahed-131/136 заключается и в том, что Украине критически не хватает стандартных средств перехвата, чтобы надежно закрыть воздушное пространство и не допускать прорывов ПВО. Что же до пока нестандартных для нас средств перехвата воздушного типа, то об их поставках Украине речь и вовсе пока не идет.

Ракетная компонента

Начну с дозвуковой категории, к которой относятся крылатые ракеты авиационного базирования – Х-101/555/55 и морского базирования – КРМБ "Калибр". Скорость этих ракет составляет 870 км/ч, но при этом они способны основную фазу полета проходить на сверхнизких высотах до 30 метров над поверхностью земли, что усложняет их перехват.

С другой стороны, средства ПВО малого и среднего радиуса действия (в частности ЗРК "Бук", NASAMS, IRIS-T, а так же вышеупомянутая номенклатура ЗРК малого радиуса действия) вполне эффективно перехватывают данные ракеты на определённом участке полета. Проблемой же остается то, что самих средств перехвата недостаточно и пропорциональное распределение боекомплекта ограничено. Особенно проблема возникает с ракетами к ЗРК "Бук", которых практически нет. Хотя ЗРК "Бук" и "Куб" модернизируют под ракеты Sea Sparrow, что в значительной степени решило бы проблематику боекомплекта, но пока этого решения нет.

Стоит отметить, что будучи довольно дорогой ракетой, около $13 млн каждая, Х-101/555/55 представляет собой основное, самое массовое средство для прорыва нашей ПВО, за которым следует волна из остальной номенклатуры. И не смотря на то, что они сбиваются с высокой долей вероятности, прорыв им все же удается - и в ночь на 22 марта ракеты долетали до Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

При этом вход в воздушное пространство шел через Азовское море – Херсонскую область и с востока через Сумскую область. При наличии достаточной эшелонированной ПВО на этих рубежах никакого прорыва вглубь Украины до западных областей и не было бы. Но увы.

А в ночь на 24 марта оккупанты применили 29 ракет Х-101/555/55, из которых было сбито 18. В основном атаке подверглась Львовская область, и трети ракет удалось прорвать ПВО, поскольку они избрали наименее насыщенный системами перехвата маршрут. Именно нехватка систем ПВО для создания полноценных эшелонов уровня город – область позволяет российским оккупантам даже такой категорией сбиваемых ракет, достигать целей, сеять террор.

К сверхзвуковой категории я отношу всю номенклатуру со сверхзвуком – баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты. Речь идет о 9М723/9М728, KN-23, Х-22/32, Х-47М2 "Кинжал", П-800 "Оникс".

Данные ракеты могут перехватывать только комплексы Patriot и SAMP/T, но их критически не хватает чтобы создать хотя бы защиту городов-миллионников, чем и пользуются россияне.

Выводы

На сегодняшний день Украина остается уязвимой перед массированными комбинированными ударами с применением ракет со сложной траекторией полета. Более того, нет абсолютной гарантии защиты даже от средств поражения доступных типов сбития.

Все это обусловлено тем, что Россия может себе позволить ежедневно осуществлять налеты дронами-камикадзе, наносить удары ракетами как ограниченным боекомплектом, так и массированные удары комбинированным. Украина, в свою очередь, не может себе позволить сформировать над каждым городом-миллионником или потенциально опасной зоной эшелонированный зонтик ПВО.

Казалось бы, тема противовоздушной обороны звучит уже второй год подряд с многих международных площадок, но процесс двигается настолько медленно, что пока будет создан второй или третий купол эшелонированной защиты (такой, как над Киевом), некоторых города уже могут исчезнуть с карты.