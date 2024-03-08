Комитет ВР убрал из нового законопроекта о мобилизации ряд ограничений для уклонистов, – нардеп Ивченко

Профильный комитет Верховной Рады предварительно исключил из законопроекта о мобилизации некоторые ограничения уклонистам. Речь идет о блокировании счетов и ограничении управления транспортом.

Об этом рассказал депутат из комитета по вопросам нацбезопасности Вадим Ивченко. В то же время, по его словам, окончательного решения комитета еще нет, многие поправки еще нужно обсудить.

"Все остальные ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой и сейчас будут рассматриваться на комитете", - отметил Ивченко.

Также в комитете обсуждают норму об ограничении в предоставлении консульских услуг для тех, кто находится за границей и не стал на военный учет. "Есть много заробитчан, которые уехали и живут (за границей) по 10-15 лет, но много и тех, кто уехал уже во время полномасштабного вторжения", – пояснил нардеп.

Ивченко уточнил, что в обновленном законопроекте о мобилизации есть четыре основных нормы, среди них – демобилизация. "Первое, это демобилизация. Второе – это демобилизация законом или решением ставки. Третий, это вопрос по тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью, и что с ними делать. И четвертое, это ограничения, в том числе, это электронный кабинет, и повестка по электронной почте через электронный кабинет", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в феврале Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание по рассмотрению законопроекта о мобилизации. И уже забраковал некоторые инициативы, в частности, по электронным повесткам и блокированию банковских карт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

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