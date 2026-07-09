Компания Fire Point разработала собственный турбореактивный двигатель для ракет FP-5 "Фламинго": Штилерман рассказал подробности

Украинская оборонная компания Fire Point завершила разработку собственного турбореактивного двигателя для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Сейчас ведется сборка первых 10 тестовых образцов, которые должны пройти испытания.

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Об этом в интервью LIGAnet рассказал главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман. "Затем мы постепенно перейдем на свой собственный двигатель", – сказал он.

Что известно о двигателе

Ранее, в марте 2026 года, Штилерман рассказывал в интервью проекту "Pro:UA", что "Фламинго" разрабатывали на основе двухконтурных двигателей АИ-25 или АИ-25ТЛ. Тогда он отмечал, что новый двигатель также будет двухконтурным.

"Самое главное, что он с самого начала проектируется для полета на низких высотах. Те двигатели, которые мы используем сейчас, ранее применялись в гражданской авиации: у них точка эффективности – от 6 до 10 тысяч метров. Они не очень эффективны на низких высотах, но все равно значительно эффективнее, чем одноконтурные двигатели, которые устанавливаются на обычных крылатых ракетах", – объяснял Штилерман.

Главные истории дня

Как пишет "Милитарный", в настоящее время для ракеты "Фламинго" в качестве силовой установки используется советский реактивный двигатель АИ-25, который в больших количествах производился для учебно-тренировочных самолетов L-39 "Альбатрос" в Украине.

В советское время было изготовлено более шести тысяч двигателей этой модели, которые в больших количествах остаются в странах на постсоветском пространстве, в Азии и Африке.

Как сообщал OBOZ.UA, для укрепления собственной обороны и сдерживания России Германия планирует приобрести украинские и израильские крылатые ракеты большой дальности. Среди вариантов, которые рассматривает Берлин, есть украинские ракеты Flamingo и Bars.

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