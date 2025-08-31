Компания из Германии удвоила темпы производства дронов на территории Украины – POLITICO

Немецкая компания Quantum Systems по производству беспилотников удвоила выпуск дронов на секретных украинских предприятиях, рассеянных по всей стране, с 40 до 80 в месяц. Ее немецкие заводы за этот же период производят 120 БПЛА.

Об этом POLITICO рассказали Александр Бережный, управляющий директор Quantum Systems Ukraine, и Маттиас Лехна, директор по развитию бизнеса и связям с государственными органами. В издании отметили, что синергия между заводами в Украине и Германии и их тесное сотрудничество "работает на Quantum".

"Хотя немецкая инженерия точна, иногда она ищет решения, требующие больше времени – потому что у нас в Германии есть время. Но я думаю, что сочетание чувства безотлагательности здесь, развития в Украине с немецким инженерным мастерством, все это складывается идеальным образом", – сказал Лехна.

Что известно о работе немецкой компании в нашей стране

Бережный похвастался, что Quantum Systems можно считать образцом для подражания, поскольку компания научилась оптимизировать процессы совместного производства.

Разведывательные беспилотники Vector от Quantum были одними из первых, переданных Украине в первые недели полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В течение следующих трех лет компания открывала предприятия по всей охваченной войной стране в дополнение к уже существующим производственным и доставочным линиям в Германии, США и Австралии.

Образно говоря, все развитие индустрии беспилотников происходит на Донбассе, а не в Кремниевой долине, отметил Лехна. Поэтому компания активно развивается. В частности, она планирует выпускать усовершенствованный разведывательный беспилотник Vector с искусственным интеллектом и акустическим датчиком, чтобы не только видеть, но и слышать врага.

По словам Бережного, датчик "позволит пилотам беспилотников обнаруживать артиллерию и другое вооружение на большом расстоянии по издаваемому ими звуку".

"В настоящее время мы проводим испытания совместно с ракетно-артиллерийским командованием, чтобы уточнить дальность, точность и технические характеристики... Мы проведем функциональные испытания, чтобы обеспечить принятие оружия на вооружение ВСУ с этими обновлениями", – сказал управляющий директор.

Киев надеется, что опыт таких компаний, как Quantum Systems, которая довольна своей работой в Украине, побудит другие предприятия сделать такой же шаг.

"Украинские Вооруженные силы и Министерство обороны часто просят меня поговорить с иностранными компаниями, выходящими на этот рынок. Они просят меня побеседовать и описать процесс, проблемы, с которыми они могут столкнуться. И мой ответ: "Давайте", – сообщил Лехна.

Березный подтвердил наличие некоторых проблем с украинской бюрократией, но добавил: "Если бы состоялся футбольный матч между немецкой и украинской бюрократиями, кто знает, кто бы победил?"

По его словам, оптимизированные процедуры, позволяющие создать компанию за 10 минут, и возможность нанять опытных сотрудников – убедительные аргументы. Также он назвал взаимодействие с МО Украины открытым и прозрачным.

Но намного страшнее, чем бюрократические препоны, смертельная опасность со стороны РФ, поскольку противник охотится за предприятиями ВПК и атакует военные заводы.

"Украина – самая большая страна в Европе по площади, но для российских ракет это, к сожалению, маленькая страна", – указал Бережный.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украина и Литва начнут совместное производство оборонной продукции. Среди первых планируется запуск производства дальнобойных дронов.

