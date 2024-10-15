Комплексная подготовка к зиме по РЭБ и ПВО: Зеленский провел заседание энергетической Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, посвященную энергетической безопасности страны и комплексной подготовке к зимнему периоду. Основное внимание совещания было сосредоточено на защите энергетической инфраструктуры на всех уровнях.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. В заседании приняли участие представители ключевых государственных структур, в частности, Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, а также Воздушных сил и областных военных администраций.

"Энергетическая Ставка. Комплексная подготовка к зиме. Доклады всех, кто задействован в процессе: Нафтогаза, Укрэнерго, министерств энергетики, внутренних дел, развития общин и территорий, Воздушных сил, областных военных администраций", – говорится в сообщении.

На заседании обсуждались различные уровни защиты энергетической инфраструктуры, включая инженерные решения, радиоэлектронную борьбу и силы противовоздушной обороны.

"Активное участие примет наша авиация. Также приняли решение об усилении ПВО в приграничных и прифронтовых регионах", - добавил Зеленский.

Кроме того, Министерство внутренних дел представило план действий по реагированию на обстрелы и оперативное возобновление повреждений. Отдельно обсуждалась работа по созданию рассредоточенной сети когенерационных установок.

Напомним, в СНБО считают, что Россия может возобновить массированные атаки на украинскую энергетику. Такая угроза увеличивается с приближением зимы и морозов. Украина готовится к российским атакам на энергосистему.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что министры стран ЕС готовятся к встрече из-за ситуации в энергетике. Она будет посвящена вопросу поставки российского газа, участники обсудят разные планы замены РФ на энергетическом рынке ЕС, а также участие в ней украинской ГТС.

Встреча состоится на фоне истечения сроков соглашения о транзите российского газа через Украину, оно прекратит действовать 1 января.