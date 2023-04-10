Кондратюк: победы без отстранения Путина не будет. С союзниками будем думать о демонтаже режима

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в свое время возглавлял департамент контрразведки СБУ, ГУР и Службу внешней разведки. Когда в тренде было "миротворческое" отношение к Кремлю, генерал написал статью "Не время расслабляться", где не только назвал Россию самой большой угрозой нашего государства, но и открыто написал о намерении Путина вернуть Украину в сферу своего влияния.

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В рамках проекта "Орестократия" мы обсудили "ядерные" возможности Украины в 1990-х, первое вторжение рашистов в Украину в 2014-м, рекомендации западных партнеров в то время, а также не озвученные ранее планы Путина по поводу возвращения Януковича.

– Бывший президент США Билл Клинтон признался: он сожалеет, что заставил Украину отказаться от ядерного оружия. Что вы услышали в этих словах?

– Человека, прежде всего. Человека, понимающего, что "ядерное" давление на Украину было большой стратегической и исторической ошибкой. Примерно 1200-1300 стратегических баллистических ракет с боеголовками были направлены в Соединенные Штаты Америки. Единственным выгодоприобретателем этого соглашения, безусловно, были США.

Отказ от ядерного оружия был исторической ошибкой, как и Будапештский меморандум, – это ошибка украинской дипломатии, которая к тому времени была не готова предусмотреть вызовы, стоящие перед существованием украинского государства. Учитывая исторический момент и проблемы России, мы могли бы выменять это оружие на членство в НАТО.

Тогда было окно исторических возможностей.

– То есть можно было избежать подписания меморандума?

– Да, в США есть традиция предоставления реальных гарантий безопасности, я имею в виду статус стратегического партнерства, который США предоставляют странам вне НАТО, сегодня это Израиль, Тайвань, Япония… Это было бы лучше, чем то, что произошло.

– Разве были шансы оставить ядерное оружие?

– Тогда возникла невероятно сложная ситуация, Украина только формировала государственность, не был наработан стратегический, глобальный анализ политики России и реваншизма. Тогда еще не было Путина, не было никаких признаков того, что может начаться реваншизм, но… В любом случае, надо было рассматривать наихудший сценарий.

– Какова вероятность того, что Путин останется у власти после войны?

– В таком случае мы получаем постоянный риск, это – отложенная война. Полная победа Украины звучит как "поражение путинского режима, отстранение его от власти". То есть не может он оставаться у власти.

– Какой тогда ожидается сценарий? ВСУ выходят на границы 1991 года, что дальше?

– Военного поражения России недостаточно для победы Украины. Путин сможет все объяснить российскому народу "на свой манер". Безопасность Украины должна формироваться в более широком формате: должен состояться демонтаж этого диктаторского режима. Совместно с нашими союзниками мы должны об этом думать заранее.

– Какое событие, по-вашему, приведет к развалу режима Путина?

– Его приспешники вызвались вместе с ним обворовывать страну, но эти люди точно не подписывались на получение санкций, на отказ от всех перспектив, поэтому они очень быстро переобуваются, переписывают свое имущество на родственников, они понимают, что Путин – военный преступник и будущего с ним не будет…

– Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов буквально на днях заявил, что, по его мнению, Россия распадется через 3-7 лет. Согласны с этим?

– Я пока не готов так откровенно назвать конкретные даты. Для распада РФ не хватает национального самосознания российских территорий или их лидеров. Все время там существовало полицейское государство, которое зачищало всех знаковых лиц, способных обладать определенным авторитетом. Чтобы эти лидеры появились снова, нужно время.

– У Украины был шанс отстоять Крым?

– Я был свидетелем многих вещей. В 2010 году я был уволен из Службы безопасности. Тех, кто тогда занимался Черноморским флотом, просто выгоняли. В 2014 году мы вернулись в контрразведку, и через неделю начинается захват Крыма, какие-то казачки, какая-то "самооборона" Крыма. А у силовиков – еще синдром "Беркута", то есть ожидание наказания за действия против протестующих. Когда "зеленые человечки" объявили о референдуме, мы пытались противодействовать, но ничего не помогало. Как потом мы выяснили, это были никакие не протестующие, а рота морской пехоты, прибывшая из Севастополя, места ее постоянной дислокации. Дальше уже произошел военный захват, передвижение техники, переброска армии. Кто мог все это остановить? Разумеется, уже не спецназ СБУ. Понимаете, времени было мало.

От наших западных партнеров получили сигнал, мол, не повторяйте ошибку Грузии. "Ошибка Грузии" – это когда Саакашвили пытался организовать вооруженное сопротивление российским войскам, и в результате Путин дошел до Тбилиси, и просто чудо спасло грузин. "Если вы спровоцируете россиян такими вещами, то они вам вернут вашего Януковича", – говорили нам тогда.

– У Путина в 2014-м был сценарий вторжения в Киев и вооруженного возвращения Януковича к власти?

– Вероятность такого сценария была довольно высока. Возможностей защититься от него у нас было мало. То есть у нас тогда не было шансов противодействовать, это была бы гражданская война.

– Какой смысл Путину захватывать Крым?

– Для Кремля это – не только символ величия, достижения успеха. Есть и другая сторона: истекал срок пребывания флота, и Украина не собиралась, учитывая наши евроинтеграционные намерения, продлевать срок базирования ЧФ. РФ пришлось бы этот флот выводить, и Путин должен был срочно решать этот вопрос.

– Когда вы впервые заметили приготовления России к нападению на Украину?

– Первые признаки были после 2004 года, когда победил Майдан. После этого был отдан приказ подготовить военные планы для вторжения в Украину, но это был запасной сценарий. Главный предусматривал политический реванш, который именно и удался благодаря подпитке внутренних противоречий в нашем обществе, а затем – возвращение Януковича к власти. При таком развитии событий Путину уже не нужно было оккупировать Украину, поскольку у него был свой президент, который делал все необходимое для Кремля. Вы знаете, что накануне Майдана-2013 крупные делегации военной промышленности России ездили в Украину, осматривали предприятия, речь шла о приватизации этих крупных предприятий, вхождении их в оборонно-промышленный комплекс России. То есть это все было в планах, просто Революция Достоинства тогда не дала этим планам реализоваться и остановила поглощение Украины Россией.

– Фактически было два плана: один – колонизации, второй – милитарный?

– Работа велась системно, уничтожались оборонные мощности Украины, также коррумпировались элиты, в эту коррупцию втягивался военный и силовой блок. Также была прямая подготовка к оккупации Украины.

– Какой сценарий нашей победы вы видите?

– Российские попытки зимнего наступления полностью провалились. Даже замена Суровикина и перевод страны на военное положение не дали никаких результатов. Я вижу, что у нас сегодня действительно накоплены определенные резервы, которые должны быть использованы для скорейшего освобождения украинских территорий.

Имея дальнобойное оружие, перерезав их сухопутный коридор, уничтожив Крымский мост, мы посадим их на логистическую диету, и они сами выбросят белый флаг, нам даже не нужно будет терять наших солдат.

Под постоянным ударом будут российские военные объекты, их склады, их возможности на территории Крыма. У нас сегодня есть такие возможности, это не только украинские разработки, ракеты "Нептун", это также совершенствующиеся наземные ракеты, которые уже должны быть запущены в серийное производство.

– Вы считаете, что к началу украинского контрнаступления у нас будет достаточное количество стратегического оружия?

– Перед нами много вызовов, но я точно знаю: сегодня мир осознает, что Путин – это новый Гитлер, и он должен быть наказан. Победа Украины – это победа всего мира.