Контингент обороны справился хорошо: Мусиенко назвал три цели, которые ВСУ уже достигли в Авдеевке. Видео

Украинские защитники сдержали наступление армии РФ в Авдеевке, и город не только не захвачен оккупантами, но и не окружен. Таким образом, Силы обороны Украины выполнили три основные тактические и стратегические цели, которые есть в ВСУ по Авдеевскому направлению.

Так считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Однако, как он указал в комментарии OBOZ.UA, на указанном участке фронта ситуация остается сложной. Дело в том, что для армии захватчиков Авдеевка имеет не военное, а политическое значение.

"Известно, что туда перебросили третью отдельную штурмовую бригаду. Оккупанты (тоже) продолжают наращивать свои усилия, имеют численное преимущество в личном составе. Мясные штурмы, я так понимаю, продолжаются и будут продолжаться. Дело в том, что враг ставит политическую цель по захвату Авдеевки, причем даже больше, чем военную", – отметил эксперт.

По мнению Мусиенко, ВСУ придется выйти из Авдеевки и отойти. Однако за время, которое Силы обороны удерживали этот город, все задачи украинских защитников уже были выполнены.

"Украинские силы получили три сверхважных достижения. Первое – уничтожение большого количества техники и живой силы врага. Второе – остановка наступательного темпа врага, не дать им развить наступление. Если бы не Авдеевка, если бы их там не остановили, они бы уже в Покровске были. И третье – это то, что вытащили их резервы. Враг не смог применить их в полной мере по другим направлениям", – отметил Мусиенко.

Эксперт считает, что эти три задачи наши военные "выполнили довольно хорошо".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны сейчас используют в Авдеевке Донецкой области подготовленную заранее логистическую артерию для эвакуации раненых и для поставок вооружения. По состоянию на 15 февраля Авдеевка не находится в оперативном окружении, и украинские воины продолжают оборонную операцию на этом направлении фронта.

В Генштабе отметили, что за последние сутки на Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 атака неподалеку от Первомайского Донецкой области.