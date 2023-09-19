Контрнаступление Украины продолжает уверенно продвигаться, – глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжает уверенно продвигаться. Он отметил, что украинские защитники прорывают крепко укрепленные рубежи врага и пообещал им "жизненно важную" помощь для битвы.

Соответствующее заявление глава Пентагона озвучил 19 сентября, открывая 15-е заседание Контактной группы, посвященной обороне Украины, на авиабазе "Рамштайн". В частности, он подчеркнул, что контрнаступление Украины достигает "устойчивого" прогресса.

"Контрнаступление Киева продолжает уверенно продвигаться. Храбрые украинские войска прорывают прочно укрепленные рубежи российской армии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа", – сказал Остин.

Он добавил, что "возможности", предоставленные членами контактной группы "в рамках нашего совместного обязательства, будут жизненно важными во время текущих сражений и в дальнейшем.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Германии 19 сентября состоялся 15-й "Рамштайн". К заседанию впервые присоединился новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Речь шла о предоставлении систем ПВО, танков Leopard и обучении украинских летчиков на истребителях F-16; участники встречи пообещали усилить поддержку Украины.

– Глава Пентагона во вступительном слове заявил, что обещанные США танки M1 Abrams скоро прибудут в Украину. Эти бронемашины Штаты обещали поставить еще в начале 2023 года.