Глава Пентагона объявил о новой коалиции в поддержку Украины и пообещал усиление ПВО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ряд европейских стран создали новую коалицию в поддержку Украины. По его словам, несколько стран объединятся с целью предоставления украинским военнослужащим танков Leopard.

Также коалиция займется обучением украинских пилотов на истребителях F-16. Остин отметил, что возглавлять коалицию будут такие страны, как Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша. Об этом глава Пентагона заявил на заседании в формате "Рамштайн" 19 сентября в Германии.

Глава оборонного ведомства США отметил, что объединение партнеров Украины направлено на предоставление ВСУ танков Leopard и обучение пилотов управлению истребителями F-16.

При этом Остин подчеркнул, что коалиция займется вопросами оказания долгосрочной военной помощи Украине.

Кроме того, глава Пентагона пообещал усиление противовоздушной обороны Украины. По его словам, российская оккупационная армия пытается уничтожить аграрную промышленность, нанося удары по портовой инфраструктуре.

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В связи с тем, что оккупанты продолжают наносит ракетные и дроновые удары по украинским портам, США намерены предоставить Украине необходимые средства ПВО для перехвата и уничтожения российских целей.

Напомним, в Германии 19 сентября стартовало очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В рамках уже 15-го заседания министры обороны и старшие военные чиновники из стран – партнеров Украины встречаются офлайн.

Ранее Остин заявил, что Украина скоро получит танки M1 Abrams от США. Эти танки американские парнтены пообещали передать ВСУ еще в начале 2023 года.