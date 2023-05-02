Подготовка ВСУ к освобождению оккупированных территорий вызвала истерику в мордоре.

Видео дня

Пригожин грозится вывести вагнеровцев, Скабеевой "тревожно" за Крым, а фюрер хаотично увольняет военное командование. Ситуацию подогревает аналитика от CNN : Россия не готова к контрнаступлению ВСУ.

Далее текст на языке оригинала.

Ось головне про психологічну атаку на рашистів:

– CNN стверджує, що Московія не готова до контрнаступу. Журналісти проаналізували дії росіян за останні 72 години та назвали їх "хаотичними". Відсутність чіткої стратегії оборони підтверджують і невротичні кадрові рішення у відомстві оленяра Шойгу: раптово звільнений замміністра оборони по тилу Міхаіл Мізінцев. Також відомо, що кремль "перетрусив" значну кількість генералів, на місце звільнених поставили раніше звільнених.

– ISW вважає, що війська окупантів виснажені та дезорганізовані. Через постійні наступальні дії Московія провалила підготовку до контрнаступу України.

– До можливих "жестів доброї волі" глибинний народ уже готують пропагандисти. Скабєєва заявила, що їй особливо "тривожно за Крим". А військові недо-експерти почали розповідати про "готовність української армії". З таким меседжем виступив і деморалізований останнім часом кухар бункерного Прігожин. Окупанти бояться атак та рахують дні, озвучуючи різні дати.

Очікуване фіаско рашистів аналітики CNN показали на запорізькому напрямку.

За 7 місяців після останньої великої операції ЗСУ рашисти побудували в Запорізькій області мережу траншей, яку видно з космосу. Та подібний захист не працює в сучасних умовах. Укріплення окупантів можна вивчити за допомогою супутникових знімків, а завдяки високоточній зброї – знищити, обійти сучасною броньованою технікою.

Медіа натякають, що саме тому "мирний план" так активно лобіює Китай. Прігожин закликав бункерного "поставити жирну крапку в СВО" та "закріпитись" на вже окупованих територіях. А нещодавно взагалі заявив, що "вагнерівці" підуть з Бахмуту, якщо не отримають достатньо зброї.

Іншими словами, окупаційний контингент у передкоматозному стані, але кома – це ще не крапка. Її зі знаком оклику мають поставити ЗСУ.

P.S. Текст виглядає оптимістичним, але не думаю, що CNN на пару з ISW стали б щось вигадувати.

Підписуйтеся на "Орестократію".