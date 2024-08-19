Концепция 'красных линий' РФ рассыпалась под Суджей, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще несколько месяцев назад много кто в мире сказал бы, что планы касательно наступления ВСУ в Курской области нереальны, а также являются "пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть у России". Однако на практике концепция "красных линий" на днях рассыпалась под российской Суджей, где сейчас находятся наши Силы обороны.

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Об этом Зеленский сказал, выступая на совещании руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины. "Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя", – отметил он.

По словам главы государства, наши активные защитные действия по ту сторону границы РФ и неспособность диктатора Владимира Путина уберечь свою территорию от них очень красноречивы.

"Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по отношению к России, царившая в оценках войны некоторыми партнерами, рассыпалась в эти дни где-то под Суджей", – подчеркнул президент.

Активная, превентивная защита со стороны Украины является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального усложнения ситуации для государства-агрессора. Теперь в мире видят, что это действительно срабатывает – не только на временно оккупированной территории нашего государства, но и на территории самой России.

"Мир видит, что все в этой войне зависит только от смелости – смелости нашей, смелости партнеров. От смелых решений для Украины, от смелости в поддержке Украины и смелых шагов – и не только наших шагов. Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется ни одного шага, кроме справедливого мира. Мы должны принуждать Россию всеми силами и вместе с партнерами к миру", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на поле боя. Глава государства отметил, что тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении. Также украинские воины держат оборону Торецка и продолжают операцию в Курской области РФ.

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