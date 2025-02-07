'Корейцы быстро заканчиваются': насколько операция ВСУ под Курском изменила ход войны

Одним из главных достижений Вооруженных сил Украины за шесть месяцев операции под Курском является блокирование значительного по количеству личного состава армии оккупантов. Речь идет о почти стотысячной группировке, которая в противном случае была бы на востоке и на юге Украины.

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Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал военно-политический аналитик, обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что это далеко не единственное достижение операции ВСУ в Курской области, но одно из самых значимых.

"Несколько цифр – когда 6 августа операция только начиналась, в Курской области группировка оккупантов составляла 11 тысяч личного состава. Это была группировка "Север". И по состоянию на сегодняшний день мы говорим уже о почти 60 тысячах личного состава, который сконцентрирован в Курской области. За полгода фактически на 50 тысяч была увеличена группировка. Плюс 38 тысяч убитыми, ранеными и пленными, которые у врага постоянно компенсировались. Вместе с ними, за полгода фактически 88 тысяч ресурса врага было блокировано под Курском", – сказал эксперт.

Указанный почти стотысячный ресурс включает в себя и северокорейских солдат. Но, по определению Коваленко, "корейцы очень быстро заканчиваются", потому что "пять тысяч потерь за примерно три месяца – ни один российский армейский корпус не имел такие потери".

Таким образом, почти 100 тысяч оккупантов в Курской области были в течение этого полугода блокированы.

"Где бы они оказались, если бы не было Курской области? – спрашивает Коваленко и отвечает – на других направлениях, но уже в Украине.

"Это и есть влияние операции на ход войны. Мы оттянули силы и средства врага на совсем другую площадку, на территорию Российской Федерации. И оккупанты сейчас умирают, и идут в наступление, и держат оборону на своей территории. Это сковывание и отвлечение внимания врага от каких-то других направлений и, безусловно, это влияние на ход войны", – подчеркнул эксперт.

Кроме этого, достаточно весомыми результатами Курской операции являются репутационные потери – и для страны-агрессора, и для ее северокорейского приспешника. Во-первых, это демонстрирует, что у России нет неограниченного военного ресурса – ни в личном составе, ни в технике.

"Там северокорейские военные и появились потому, что у россиян человеческого ресурса не хватало. Что у них не безграничный ресурс в технике, мы видим, когда они отправляют на штурмы "Уазики", "Нивы" и "Жигули", – отметил Коваленко.

Он напомнил, что солдаты КНДР под Курском "примерно три месяца активно принимают участие в боевых действиях". Из 11 тысяч почти половина, пять тысяч потерь за этот срок – это хорошая пощечина северокорейскому диктатору.

Хотя с военными из КНДР есть свои сложности. Такие потери обусловлены тем, что эти солдаты выбирают смерть вместо плена.

"У них очень высокий уровень суицида среди пленных. Если нет эвакуации, пленника могут застрелить, он может сам себя взорвать гранатой. В них это более распространено, чем у россиян. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день есть 222 верифицированных факта самоубийства россиян на этой войне. А у северокорейцев их гораздо больше, и для них это нормально", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, главным достижением операции ВСУ под Курском президент Украины Владимир Зеленский считает возвращение войны на территорию страны-агрессора и тот факт, что теперь россияне на себе "чувствуют, что такое война".

Также глава государства подчеркивает еще один положительный момент операции в Курской области – это "значительное пополнение обменного фонда".

Напомним, что за 6 месяцев потери российских войск на этой территории составили около 39 900 человек, из них более 16 100 убитыми. Более подробный отчет Генштаба ВСУ по Курской операции читайте здесь.

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