Корпус Билецкого взял ответственность за критический участок фронта: потери сокращены, продвижение врага замедлено, – Бутусов

Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого был развернут одним из первых и в критической ситуации взял ответственность за полосу в примерно 120 км на рубеже реки Оскол: наступление противника существенно замедлено, а наши потери сократились вдвое. Об этом сообщил Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.net, военнослужащий бригады "Хартия".

Ссылаясь на данные DeepState, он сообщил, что с 1 января по 4 июня 2025 года оккупанты достигли здесь наибольшего продвижения, захватив 198 квадратных километров. С 4 июня эта полоса была передана под командование Билецкому. За полтора месяца в июне-июле врагу удалось захватить 16 кв км, но в результате контратак Третий корпус освободил 8 кв км.

"Я имею подробную информацию, по безвозвратным потерям статистика такова – среднемесячные потери снизились по сравнению с "докорпусным" временем примерно вдвое. Это по среднемесячным потерям с 1 января по 4 июня", – написал Бутусов.

При этом в июне интенсивность боевых действий увеличилась. Корпус не получал значительных пополнений личным составом, поставки снарядов и дронов не увеличивали – 90% его дронов куплены на средства меценатов и донаты украинцев.

Бутусов называет несколько факторов успеха. Командование корпуса сформировано из кадров Третьей штурмовой бригады. Билецкий изменил тактику действий в обороне во всей полосе: прекращены встречные бои и непрерывные контратаки. Убрали хаос на переднем краю, грамотно организовали взаимодействие БПЛА, артиллерии и разведки всех типов. Командир корпуса получил широкие полномочия по продвижению командных кадров – между командирами во всех звеньях исчезла ложь в докладах о ситуации и улучшилось взаимодействие.

"Андрей Билецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады, если получает полномочия по самостоятельной организации работы и хотя бы минимальное доверие и поддержку руководства, может в течение двух месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта", – написал Бутусов.

По его мнению, главная причина продолжения наступления россиян – это прежде всего проблемы управления и организации наших войск. Он призвал к более активному развертыванию корпусов, ликвидации тактических групп, доверия к командирам корпусов, планового ежемесячного усиления людьми, дронами и боеприпасами. В короткие сроки это позволит улучшить ситуацию на фронте, снизит наши потери и увеличит потери врага.