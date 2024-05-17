Коваленко: группа российских войск, которую собрали на границе, не представляет угрозы для Харькова

Несмотря на достаточно сложную ситуацию в Харьковской области, в целом страна-агрессор не в состоянии ни захватить областной центр, ни продвинуться и закрепиться на значимых позициях. Действия россиян в Харьковской области имеют не сколько военную, сколько политическую составляющую.

Об этом в обзоре фронта от OBOZ.TV рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что операция на Харьковском направлении преследует лишь одну цель: посеять в Украине панические настроения и таким образом принудить к переговорам.

На Харьковщине продолжается штурм Волчанска, боевые действия с целью продвижения в направлении Липцев. Ситуация сложная, но контролируемая, утверждали ранее президент Украины и высшее руководство Вооруженных сил.

"Уже заметно, что какого-то глобального и неожиданного эффекта с катастрофическими последствиями нет. Только пограничная полоса является элементом основного влияния российских оккупационных войск. И на то есть соответствующее объяснение. Сконцентрированная там группа войск не способна представлять угрозу для Харькова", – отмечает Коваленко.

Эксперт подчеркивает, что группировка, собранная военными преступниками на Харьковском направлении, была "придатна только для проведения исключительно рейдовой операции".

"Она имеет не столько какие-то тактические или стратегические замыслы, сколько политические. Это политическая операция с вариантом принуждения Украины к проведению мирных переговоров на условиях РФ", – считает Коваленко.

Он также добавляет, что в операции задействован китайский фактор, "а именно китайский мирный план, полностью удовлетворяющий потребности преступника в розыске Владимира Путина".

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в районе Волчанска украинские защитники держат оборону, враг не может выбить наши войска с позиций в городе и в его окрестностях. О том, что "ситуация в Волчанске контролируемая", заявлял Генеральный штаб ВСУ в последней фронтовой сводке.

Ранее сообщалось, что украинские защитники остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции. Оккупанты, чтобы продолжать активные действия, вынуждены подтягивать резервы. Враг несет значительные потери.

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