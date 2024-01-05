Коваленко: мощность ракетного удара по Украине на новогодние праздники сопоставима с ударом тактического ядерного оружия

Российские оккупанты подвергли Украину на новогодние праздники массированной ракетной атаке комбинированного типа. Последние дни только и говорят, что этот удар вмещал в себя широчайшую номенклатуру ракетного вооружения и представлял собой один из самых массированных террористических актов за время полномасштабной войны. Но практически никто не рассмотрел этот удар нелинейно, а точнее – не обратил внимания на то, что он по своей мощности сопоставим с применением тактического ядерного оружия.

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Подробнее об этом читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Разрушительный потенциал

За период предновогодних, новогодних и посленовогодних празднований российские оккупанты запустили по Украине сотни дронов-камикадзе Shahed-131/136 и десятки ракет разного типа и мощности. Весь этот ударный потенциал оценивали количественно: мол, в один из дней было применено 90 ракет Х-101/555/55, запущено 35 дронов-камикадзе Shahed-131/136 и так далее. Но каков был разрушительный потенциал всего этого арсенала в сравнении, например, с ядерным оружием?

Да, это не корректно – сопоставлять типы поражающих средств таким образом, но именно нелинейный анализ позволяет рассмотреть проблематику вопроса глубже и объемнее.

Например, за период праздников по Украине было применено округленно 230 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Средний показатель массы боевой части Shahed-131/136 составляет 40 кг, что в итоге дает суммарный показатель 9 200 кг.

Что касается ракетного потенциала российских оккупационных войск, задействованного за эти дни, он был весьма разнообразным как по функционалу, так и по их мощности.

Например, самой массовой ракетой стала крылатая Х-101/555/55 – всего было применено 160 единиц. Каждая из этих ракет имеет боевую часть массой 400 кг, или суммарно – 64 000 кг.

Ракет Х-22/32 было применено 8, а масса боевой части каждой из них 950 кг, или 7 600 кг суммарно.

Х-47М2 "Кинжал" было применено 15 – с суммарной ударной мощью 7 500 кг.

КРМБ "Калибр" – 3, или 1 350 кг.

Проблемной для обсчета является категория баллистических ракет 9М723/9М728 ОТРК "Искандер" и С-300. Какой либо конкретизации в официальных источниках о том, сколько было применено каждого типа этих ракет – нет. Данные по ним приводятся одновременно, хотя по сути ракеты совершенно разного функционала и по характеристикам.

Суммарно было зафиксировано за этот период более 30 целей с баллистической траекторией, но отнести их к той или иной категории сложно. Как-никак, а боевая часть 9М723/9М728 – это 500 кг, а у ракет С-300/400 – это до 150 кг в зависимости от модификации.

Поэтому для сравнения учитываем общую массу известных средств поражения, задействованных Россией – 89 650 кг, но не забываем о том, что дополнительный показатель может достигать еще до 15 000 кг.

Сравнение с ядерным оружием

Когда мы говорим о ядерном оружии, то мощность его измеряем мегатоннами либо килотоннами. И все прекрасно знают, что мера килотонны - это 1 000 000 кг. Казалось бы, даже с учетом максимального значения общей массы боевых частей, задействованных по Украине, 105 000 кг до потенциала ядерного оружия не дотягивает. Но на самом деле это не так.

Дело в том, что арсенал задействованных Россией средств на новогодние праздники полностью соответствует и даже превосходит некоторые виды тактического ядерного оружия.

Например, одним из самых миниатюрных представителей тактического ядерного оружия считается снаряд М388, применявшийся для проекта артиллерийских систем Davy Crocket. Орудием же служила либо 120-мм пушка M28, либо 155-мм пушка M29. Вес снаряда составлял 34 килограмма, а его мощность была от 10 до 20 тонн в тротиловом эквиваленте. Назначение снаряда было в нанесении ударов по скоплениям советских войск, особенно бронетанковым подразделениям.

Кроме того стоит вспомнить и о противобункерных бомбах, имеющих также ограниченный боезаряд и т.д.

Да, возможно это и не корректно – проводить такие аналогии, но факт остается фактом: на новогодние праздники Россия применила по Украине арсенал, сопоставимый по своей мощности с неоднократными ударами тактическим ядерным оружием.