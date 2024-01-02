Коваленко: российские оккупанты выработали комбинированную тактику террора

В ночь с 1 на 2 января российские оккупанты нанесли очередной массированный комбинированный террористический удар по Украине. Этот удар включал в себя как применение дронов-камикадзе Shahed-131/136, так и ракетной компоненты разного типа. В целом в тактике нанесения массированных ударов начинает просматриваться закономерность и системность.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Хронология удара

Прежде всего стоит сказать о примененных типах поражающих средств в ночь с 1 на 2 января 2024 г. и последовательности событий.

Как и в прошлые разы, российские оккупационные войска сначала запускали дроны-камикадзе Shahed-131/136 – первая группа стартовала около 19:30. Всего было отмечено шесть групп, 4-6 из которых направлялись на Киев. Налет на столицу дронов-камикадзе был нейтрализован около 03:45. Всего было задействовано врагом 35 Shahed-131/136, и все они были уничтожены.

Около 02:00 взлетели первые борты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома Оленья. Дополнительные борты были подняты с аэродрома Энгельс. Около 05:00 первые из Ту-95МС вошли в Каспийский регион для осуществления пусков ракет Х-101/555.

Первый пуск был осуществлён в 05:40, а первая ракета Х-101/555 вошла в воздушное пространство Украины около 06:40 в Сумской области.

Всего было задействовано врагом 70 крылатых ракет Х-101/555, и 59 из них были уничтожены. В пусках принимали участие 16 Ту-95МС. То есть в среднем 4-5 ракет на борт.

В этот же промежуток времени, с 06:20 до 06:30, враг осуществил пуски ракет Х-59, а также обстрелял Харьков с помощью комплексов С-300.

Около 07:30 с аэродрома Саваслейка взлетели первые перехватчики МиГ-31К. Первый пуск гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" был зафиксирован в промежутке между 07:40 и 07:50. Известно о пуске 10 ракет Х-47М2 "Кинжал", из которых 10 было уничтожено, что является еще одной оплеухой "не имеющей аналогов в мире" ракете, которую "невозможно перехватить".

Также сообщалось о ложных целях, имитировавших баллистическую траекторию полета, и первых с 25 сентября 2023 года пусках КРМ "Калибр" в количестве трех единиц.

В 09:47 в Киеве и Киевской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

Разбор полетов

В ударах последних дней, предновогоднем терроре в ночь с 28 на 29 декабря, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2023 на 1 января 2024 г. и нынешнем, посленовогоднем терроре, просматривается основная общая черта. Практически все эти террористические атаки начинались именно с налетов дронов-камикадзе Shahed-131/136.

И это было главным опасением в прошлом году, когда отмечалось длительное неприменение врагом крылатых ракет, но регулярный, системный характер налетов Shahed-131/136.

Дроны-камикадзе применяются российскими оккупантами не только как средство поражения, но и как элемент, вскрывающий и истощающий ПВО, рассредоточивающий внимание посредством постоянного маневрирования в воздушном пространстве.

При этом РОВ так синхронизировали пуски, траектории полетов и маршруты, чтобы Shahed-131/136 оставались в воздушном пространстве (ВП) как можно дольше - максимально сокращая промежуток времени между уничтожением последнего дрона-камикадзе и захода в ВП первых ракет.

Кроме того вполне ожидаемо и то, что ракетные удары, идущие второй волной после Shahed-131/136, представляют собой средства поражения разной номенклатуры. Это не только дозвуковые крылатые ракеты авиационного базирования, являющиеся сейчас наиболее массовой ракетной компонентой, но и сопровождающие их баллистические 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М", аэробаллистические "Искандер-К", гиперзвуковые Х-47М2 "Кинжал", Х-22/32, а также вспомогательные Х-59, противорадиолокационные Х-31П и С-300.

Такие комбинации вынуждают средства ПВО применять разные алгоритмы перехвата и с учетом попыток истощить их налетами дронов-камикадзе, с минимальным временным промежутком для перезарядки, повышает шансы прорыва и нанесения ударов.

То есть, российское командование отошло от практики применения унифицированной номенклатуры, как это было осенью 2022-го, когда в основном удары наносились ракетами Х-101/555, игравшими роль основного средства поражения. Комбинированный метод нанесения ударов позволяет не только рассредоточивать ПВО по алгоритмам перехвата, но и создать суммарную массовость удара, также повышающую вероятность прорыва.

Все это указывает на то, что РОВ выработали тактику, которую и будут в дальнейшем регулярно применять - начиная террористические удары с налета дронов-камикадзе и продолжая комбинацией разной номенклатуры ракетного вооружения.

Следует заметить, что по состоянию на 2 января 2024 года российские оккупанты применили всего три КРМБ "Калибр", которые не использовались с 25 сентября 2023. Но это никак не связано с тем, что в 2023 г. российская черноморская флотилия вынуждена была бежать из временно оккупированного полуострова Крым в Новороссийск. Дело в том, что дальность полета "Калибров" достигает и даже превышает 2 тыс км и оккупанты могут осуществлять их пуски, не удаляясь от условно безопасной зоны.

Не исключено, что по мере настолько интенсивного применения Х-101/555, накопленный потенциал до 300 ракет по состоянию на конец декабря 2023, у РОВ скоро иссякнет, а планы ударов расписаны на несколько этапов - и потому именно КРМБ "Калибр" могут стать завершающей фазой перед очередной накопительной паузой.

Выводы

Очевидно, что Россия готовилась к новогодним ракетным ударам заранее, причем это "заранее" растянулось на месяцы. Накопление боекомплекта, разведывание наиболее "живучих" маршрутов для дронов-камикадзе, расчет необходимой номенклатуры, боекомплектов и синхронизация действий - все это не формируется и не рассчитывается "на коленке" за один день.

План новогодних террористических атак вынашивался россиянами как настоящими маньяками долго, детально и планомерно - и последовательно реализуется именно сейчас.

Мы давно знаем, что воюем против варваров, основная цель которых - это убийство, кровопролитие и геноцид. К сожалению, не все наши партнеры до конца понимают звериную сущность российских оккупантов и им сложно осознать то, что для российского командования убийство ради убийства – это уже повод для многомиллионных затрат и тщательной подготовки.

В свете нынешних обстоятельств, еще более острой становится проблематика усиления ПВО Украины, а также расширение средств, методов и тактики противодействия ракетному террору РОВ. Но, как мы все прекрасно понимаем, это возможно только с помощью наших партнеров.