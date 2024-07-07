Коваленко: на стороне Украины воюют азербайджанцы, чехи и ирландцы. Что они говорят о войне

Когда 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, на территории нашей страны находилось большое количество иностранных граждан. Одни учились, другие – занимались бизнесом и т.д. И когда прозвучали первые взрывы, многие из поспешили покинуть Украину, что и понятно – это не их война. Но были и те, кто не уехал, имея на то полное право и все возможности. Более того – они присоединились к Силам обороны Украины, чтобы воевать против оккупантов.

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Эти защитники по рождению не украинцы, но встали на защиту нашей страны и плечом к плечу с нашими воинами воюют с захватчиками из России.

К сожалению, я не могу рассказать абсолютно обо всех иностранцах в составе Сил обороны Украины – это может быть целый многотомник. Но о некоторых боевых братьях расскажу.

Тайяр

Одним из таких добровольцев стал Баширзаде Тайяр Али оглы, с позывным "Мясник". Тайяр – азербайджанец, уроженец села Алпоут, которіе находится поблизости от города Барда.

Когда его в Украине застала война, он работал водителем в Тернополе. Вместо того, чтобы уехать вместе с семьей, он добровольно вступил в Силы обороны Украины в марте 2022 года и с тех пор остается в армии.

Тайяр участвовал в боях за Ирпень и Гостомель на Киевщине, затем в освобождении Харьковской области в рамках контрнаступления осенью 2022 года. Также принимал участие в боевых действиях в Луганской и Донецкой областях.

Воин называет Украину своей второй родиной и это его главная мотивация, чтобы продолжать бороться с российскими оккупантами. Он видит только один исход войны – победу Украины.

После єтого очень хочет вернуться к профессии водителя.

Абрек

Другой мой собеседник – Абрек. Ему 30 лет, ранее он работал по образованию – ветеринарным врачом.

Несмотря на то, что Абрек – гражданин Азербайджана, он вступил в ряды ВСУ еще в 2017 году. Служил в районе Бахмута, Северодонецка, Константиновки и Волновахи…

В те непростые дни февраля-марта 2022 года, когда началась полномасштабная война и многие потеряли ориентиры, не видели будущего, Абрек в благодарность за все то, что он имел в Украине, посчитал своим долгом помочь украинцам в борьбе с оккупантами.

Он хорошо знал, что куда приходит Россия – там смерть и разрушения. С 2022 года Абрек прошел бои на Харьковщине, в Бахмуте, защищает Часов Яр и верит в то, что Украина победит. А когда это произойдет, то обязательно вернется к избранной изначально профессии ветеринарного врача.

"Степан"

Следующий мой собеседник говорит на прекрасном украинском языке, хотя сам он из Чехии.

"Мой позывной "Степан". Я приехал из Чехии в Украину в начале войны. Мне было 19 лет, я приехал добровольцем чтобы воевать и помогать оккупированной стране. Я родился в Чехии, но теперь мой дом здесь. Я здесь уже давно и несмотря на очень сложную ситуацию, чувствую себя как среди своих", – рассказал он.

Как "Степан" попал в ВСУ? "Более-менее просто, я пришел и пошел добровольцем в армию", – ответил военный. И добавил, что вторжение и оккупацию другой страны не кажется ему нормальным: "Я знал, что могу помочь. Несмотря на высокий риск, мне нравится моя работа".

"Степан" прошел Вернополье Харьковской области, Лиманский фронт, Авдеевский фронт.

"Я не знаю, что будет дальше. Я пока ничего не планирую, потому что не знаю, что произойдет на следующий день. На войне лучше ничего не планировать", – говорит "Степан", отвечая на вопрос о будущем.

О том, когда закончится война, и что он будет делать после, военный ответил: "Сложный вопрос, война длится уже очень долго. И я, честно говоря, думаю, что война закончится спустя очень долгое время. Я обязательно отдохну, продолжу зарабатывать на жизнь как солдат. Жить обычной гражданской жизнью я точно не хочу".

"Ирландец"

"Ирландец" – это и позывной, и национальность еще одного защитника Украины. Он общается на ломаном украинском языке, который стал учить не так давно.

Воину 20 лет, он родился в столице Ирландии – Дублине. Сейчас служит в составе легендарной 3-й ОШБр, подав предварительно заявку онлайн.

"Ирландец" с первых дней считал войну России против Украины несправедливой и уверен, что для победы всех врагов нужно убить.

Воин принимал участие в заключительной фазе обороны Бахмута, защищал Авдеевку, сейчас – в Луганской области.

"Ирландец" видит себя в будущем как боец ВСУ, совершенствующийся как военный и расширяющий свои знания. Будущее войны он видит с меньшей пехотной компонентой в боях и переходом на беспилотную компоненту.

О своем будущем после окончания войны боец говорит следующее: "Думаю, закончить учебу и немного поездить по миру перед тем, как искать работу".

Война в Украине объединила многие национальности в помощи нашей стране оружием, боеприпасами, техникой, политической и экономической поддержкой. Но есть иностранцы, которые не просто удаленно оказывают солидарное содействие Украине в борьбе с российскими оккупантами, но лично с оружием в руках защищают нашу страну.

И в то время, как некоторые украинцы платят тысячи долларов за то, чтобы переплыть (или не переплыть – кому как повезет на этом аттракционе Харона) Тису, граждане других стран добровольно едут к нам, чтобы помочь украинскому народу победить в этой коварной и несправедливой войне.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".