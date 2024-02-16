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Коваленко: российские ракетные удары по Украине – в чем причина низкого показателя перехвата

Александр Коваленко
спецпроект
War
3 минуты
5,7 т.
ракетный обстрел Украины

Российские оккупационные войска 15 февраля осуществили очередной ракетный обстрел Украины. Он проводился комбинированной номенклатурой средств поражения, ограниченным количеством. Но не смотря на это только 50% ракет были перехвачены. С чем связан такой низкий показатель перехвата? ПВО выдыхается или причина в другом? Давайте разберемся.

Сколько сбили ракет

Для начала проанализируем, какие средства поражения применили РОВ 15 февраля, что это были за ракеты и какие возможности у Воздушных сил ВСУ по их перехвату.

Всего было запущено 26 ракет, а именно:

- 12 крылатых ракет Х-101/555/55, из которых было сбито восемь;

- шесть баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" или KN-23 – сбита одна ракета;

- две крылатые ракеты "Калибр" – обе сбиты;

- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 – сбито две;

- две зенитные управляемые ракеты 5В55 ЗРК С-300.

У многих первая мысль при виде таких цифр – то, что у ПВО не хватило ресурса для отбития этой ракетной атаки. Самое интересное то, что в российском информационном пространстве это тоже довольно популярная тема – мол, "украинское ПВО истощено и ему нечем сбивать наши ракеты!"

Сразу отмечу, что я не владею информацией о том, сколько у наших ВС ВСУ зенитных управляемых ракет того или иного типа к тем или иным средствам ПВО. А даже если бы и владел, то не сказал бы. А потому в любом случае комментировать вопрос об истощении ПВО не стал бы. Но обратил бы внимание на номенклатуру ракет, которыми обстреливали Украину.

Номенклатура

Во время этого обстрела оккупанты использовали в первую очередь дозвуковые крылатые ракеты авиационного базирования Х-101/555/55. Их наше ПВО с достаточно высокой эффективностью перехватывает, а процент уничтожения всегда выше 50%. И в этот раз из 12 ракет было сбито восемь – или почти 70%.

Аналогично и КРМБ "Калибр", которые также относятся к классу дозвуковых крылатых, только морского базирования. В данном случае из двух запущенных ракет были сбиты обе, то есть – 100%.

С ракетами Х-59 несколько иная ситуация, поскольку они применяются в основном по территориям вблизи зоны боевых действий, где эшелонированность ПВО не настолько плотная из-за рисков поражения вражескими средствами. Тем не менее из четырех ракет Х-59 были перехвачены две, то есть – 50%.

Но проблемы начинаются с баллистическими ракетами типа 9М723 ОТРК "Искандер-М" или KN-23. Из шести ракет была перехвачена только одна и я более чем уверен, что многие знают почему. Потому, что баллистические ракеты могут перехватывать только комплексы ЗРК Patriot и SAMP/T, а они стоят не в каждой области и не у каждого областного центра. Их количество ограничено, и российские оккупанты не единожды наносили удары именно по таким уязвимым регионам такой компонентой.

Аналогично и с 5В55 ЗРК С-300, которыми преимущественно обстреливают прифронтовые зоны и приграничье. В настоящее время главным объектом для такого террора для россиян стал Харьков: время подлета до него таких ракет – считанные секунды.

То есть, проблематика 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23 и 5В55 ЗРК С-300 именно в том, что их не везде физически могут перехватить. То есть, дело не в том, что нет ракет для ПВО, а в том, что нет ПВО, которое могло бы перехватывать российскую баллистику.

Напомню, что в ходе удара 7 февраля была аналогичная ситуация. Из 29 крылатых ракет Х-101/555/55 было уничтожено 26. Из трех КРМБ "Калибр" уничтожены все три. Из 20 дронов-камикадзе Shahed-131/136 – уничтожены 15.

Но при этом из трех баллистических 9М723 ОТРК "Искандер" было уничтожено ноль. Из пяти ЗУР 5В55 ЗРК С-300 – ноль. Из четырех ракет Х-22/32 аналогично – ноль. А все почему? Потому, что они запускались по тем регионам, где их перехват попросту был невозможен.

И 23 января тоже была очень схожая картина. Были уничтожены все запущенные 15 крылатых ракет Х-101/555/55. Из 12 баллистических 9М723 ОТРК "Искандер" – пять. Это в районе Киева, где как раз и размещаются ЗРК Patriot и SAMP/T. Там, где они не находились, не было и перехватов.

Из четырех ЗУР 5В55 ЗРК С-300 ни одна не была сбита. Из восьми ракет Х-22/32 аналогично – ноль.

Выводы

Вопрос восполнения боекомплекта, более чем уверен, для систем противовоздушной обороны стоит остро. В целом как и для любого другого вооружения, которое активно применяется. Но в нынешней тенденции уменьшения показателей сбитых вражеских ракет лично я просматриваю отчетливую зависимость от типов ПВО в том или ином регионе, а точнее – их отсутствия.

К сожалению российские оккупанты очень хорошо знают наши уязвимые места и пытаются системно бить именно в них, лишь в редких случаях пытаясь прорвать оборону именно там, где она эшелонированная и высокоэффективная.

Позитивный момент в этом только один – прямая зависимость таких ударов от российского производства. Россия неспособна наносить ракетные удары даже такого ограниченного боекомплекта ежедневно, без остановки. Она находится в зависимости от цикла производство-накопление-применение, производство-накопление-применение – и так по кругу. Причем каждая из этих фаз растягивается в зависимости от планируемых боевых задач, от того боекомплекта, который нужен для ее выполнения.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".