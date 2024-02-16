Коваленко: российские ракетные удары по Украине – в чем причина низкого показателя перехвата

Российские оккупационные войска 15 февраля осуществили очередной ракетный обстрел Украины. Он проводился комбинированной номенклатурой средств поражения, ограниченным количеством. Но не смотря на это только 50% ракет были перехвачены. С чем связан такой низкий показатель перехвата? ПВО выдыхается или причина в другом? Давайте разберемся.

Сколько сбили ракет

Для начала проанализируем, какие средства поражения применили РОВ 15 февраля, что это были за ракеты и какие возможности у Воздушных сил ВСУ по их перехвату.

Всего было запущено 26 ракет, а именно:

- 12 крылатых ракет Х-101/555/55, из которых было сбито восемь;

- шесть баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" или KN-23 – сбита одна ракета;

- две крылатые ракеты "Калибр" – обе сбиты;

- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 – сбито две;

- две зенитные управляемые ракеты 5В55 ЗРК С-300.

У многих первая мысль при виде таких цифр – то, что у ПВО не хватило ресурса для отбития этой ракетной атаки. Самое интересное то, что в российском информационном пространстве это тоже довольно популярная тема – мол, "украинское ПВО истощено и ему нечем сбивать наши ракеты!"

Сразу отмечу, что я не владею информацией о том, сколько у наших ВС ВСУ зенитных управляемых ракет того или иного типа к тем или иным средствам ПВО. А даже если бы и владел, то не сказал бы. А потому в любом случае комментировать вопрос об истощении ПВО не стал бы. Но обратил бы внимание на номенклатуру ракет, которыми обстреливали Украину.

Номенклатура

Во время этого обстрела оккупанты использовали в первую очередь дозвуковые крылатые ракеты авиационного базирования Х-101/555/55. Их наше ПВО с достаточно высокой эффективностью перехватывает, а процент уничтожения всегда выше 50%. И в этот раз из 12 ракет было сбито восемь – или почти 70%.

Аналогично и КРМБ "Калибр", которые также относятся к классу дозвуковых крылатых, только морского базирования. В данном случае из двух запущенных ракет были сбиты обе, то есть – 100%.

С ракетами Х-59 несколько иная ситуация, поскольку они применяются в основном по территориям вблизи зоны боевых действий, где эшелонированность ПВО не настолько плотная из-за рисков поражения вражескими средствами. Тем не менее из четырех ракет Х-59 были перехвачены две, то есть – 50%.

Но проблемы начинаются с баллистическими ракетами типа 9М723 ОТРК "Искандер-М" или KN-23. Из шести ракет была перехвачена только одна и я более чем уверен, что многие знают почему. Потому, что баллистические ракеты могут перехватывать только комплексы ЗРК Patriot и SAMP/T, а они стоят не в каждой области и не у каждого областного центра. Их количество ограничено, и российские оккупанты не единожды наносили удары именно по таким уязвимым регионам такой компонентой.

Аналогично и с 5В55 ЗРК С-300, которыми преимущественно обстреливают прифронтовые зоны и приграничье. В настоящее время главным объектом для такого террора для россиян стал Харьков: время подлета до него таких ракет – считанные секунды.

То есть, проблематика 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23 и 5В55 ЗРК С-300 именно в том, что их не везде физически могут перехватить. То есть, дело не в том, что нет ракет для ПВО, а в том, что нет ПВО, которое могло бы перехватывать российскую баллистику.

Напомню, что в ходе удара 7 февраля была аналогичная ситуация. Из 29 крылатых ракет Х-101/555/55 было уничтожено 26. Из трех КРМБ "Калибр" уничтожены все три. Из 20 дронов-камикадзе Shahed-131/136 – уничтожены 15.

Но при этом из трех баллистических 9М723 ОТРК "Искандер" было уничтожено ноль. Из пяти ЗУР 5В55 ЗРК С-300 – ноль. Из четырех ракет Х-22/32 аналогично – ноль. А все почему? Потому, что они запускались по тем регионам, где их перехват попросту был невозможен.

И 23 января тоже была очень схожая картина. Были уничтожены все запущенные 15 крылатых ракет Х-101/555/55. Из 12 баллистических 9М723 ОТРК "Искандер" – пять. Это в районе Киева, где как раз и размещаются ЗРК Patriot и SAMP/T. Там, где они не находились, не было и перехватов.

Из четырех ЗУР 5В55 ЗРК С-300 ни одна не была сбита. Из восьми ракет Х-22/32 аналогично – ноль.

Выводы

Вопрос восполнения боекомплекта, более чем уверен, для систем противовоздушной обороны стоит остро. В целом как и для любого другого вооружения, которое активно применяется. Но в нынешней тенденции уменьшения показателей сбитых вражеских ракет лично я просматриваю отчетливую зависимость от типов ПВО в том или ином регионе, а точнее – их отсутствия.

К сожалению российские оккупанты очень хорошо знают наши уязвимые места и пытаются системно бить именно в них, лишь в редких случаях пытаясь прорвать оборону именно там, где она эшелонированная и высокоэффективная.

Позитивный момент в этом только один – прямая зависимость таких ударов от российского производства. Россия неспособна наносить ракетные удары даже такого ограниченного боекомплекта ежедневно, без остановки. Она находится в зависимости от цикла производство-накопление-применение, производство-накопление-применение – и так по кругу. Причем каждая из этих фаз растягивается в зависимости от планируемых боевых задач, от того боекомплекта, который нужен для ее выполнения.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".