Коваленко: Россия угрожает странам НАТО ядерным оружием, но защиты от ответного удара у нее нет. Разбор потенциала агрессора

На третий год полномасштабной войны в Украине россияне продолжают угрожать всему миру ядерным оружием и верить в то, что их угрозы имеют все еще хоть какое-то значение и вес. А если и вправду предположить, что Россия нанесет удар по странам НАТО, что получится в результате? Кто пострадает больше и у кого больше возможностей нанести мощный удар – в том числе и в ответ? Давайте разберемся.

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Ядерная триада курильщика

Когда мы говорим о российском ядерном потенциале, то в первую очередь имеем в виду ядерную триаду РФ, способную применять весь спектр средств поражения с ядерными боевыми частями. Это сухопутные средства (мобильные и стационарные), авиационные комплексы (Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160) и морская компонента (АПЛ).

И тут начинается самое интересное. Если рассмотреть потенциал всех этих компонент, то окажется, что он крайне низкий и порою даже опасный для самой России.

За 30 лет существования такой страны, как Российская Федерация, большая часть ядерных боевых частей и их носителей не проходили должного регулярного обслуживания и регламентных ремонтных работ. Если говорить о стационарных шахтных пусковых, в первую очередь для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), то две трети из них на территории России давно не боеспособны, а пуски из оставшейся трети могут грозить внештатными ситуациями.

То есть использование сухопутной компоненты для применения тактического и стратегического ядерного оружия возможно, но по своему состоянию и потенциалу это далеко не уровень времен СССР.

Ничуть не лучше ситуация и с авиационной компонентой. Парк стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев предельно изношен, и каждый из типов самолетов на 1/3 или 2/3 от общего количества не пригоден к полетам.

Самый многочисленный рабочий авиапарк остается среди Ту-95МС, но у них серьезная проблема с выработкой ресурса. Мы видим, как в последние не месяцы, а годы ни один Ту-95МС при обстрелах Украины не использовал свою максимальную ракетную нагрузку – 8 ракет. В последнее время и вовсе происходят очень странные пуски по одной ракете с одного борта.

Кроме того, в номенклатуре российских ракет авиационного базирования не появилось ни одной ракеты, которая представляла бы сложность для перехвата западными комплексами ПВО или авиации. Ну и система слежения и наблюдения за российскими аэродромами позволяет странам Запада оценивать все угрозы от российской авиации.

Что касается подводного флота. Накануне с визитом на Кубе была АПРК К-561 "Казань". Таким образом Россия попыталась продемонстрировать одного из своих представителей ядерной триады во всей красе, но в итоге показала… разваливающуюся подводную лодку с растерянными плитами гидроакустического покрытия.

Практически весь российский подводный флот требует ремонта, но проведение его в нынешних условиях и в таких объемах просто невозможно.

Если говорить о всей ядерной триаде, то, пожалуй, именно российские атомные подводные лодки представляют наибольшую опасность для стран Запада в контексте ядерных ударов, но значительно меньшую, нежели это было во времена СССР. Средства выявления и слежения за такими субмаринами сейчас достигли совершенно иного уровня, в то время как российские АПЛ недалеко ушли от концепций 1980-х годов.

Собственно, если говорить о состоянии тех средств, которые Россия может применить для пусков ядерных ракет, то они практически в каждой категории оставляют желать лучшего, но… Но запустить ракеты все же могут. Поэтому, да, хлам, да, по большей части не боеспособный, но по факту – запускать ядерное оружие могут.

И в данном случае, когда мы оцениваем возможности противника в рамках количества и качества ядерного оружия, следует всегда учитывать и сопутствующие средства, в частности – ПВО.

Противовоздушная оборона

Именно на плечи ПВО ляжет задача по перехвату ракет и минимизации потерь от ударов. И тут интересное обстоятельство.

На третий год полномасштабной войны в Украине западные системы ПВО, такие как зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP/T показали высочайший уровень эффективности в перехватах российских ракет. Причем абсолютно всех модификаций Даже самых современных и самых "не имеющих аналогов в мире" 3М22 "Циркон" или Х-47М2 "Кинжал". О последней бывший министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что это ракету не то что невозможно перехватить – западные системы ПВО ее даже не увидят!

Война в Украине подтвердила качество и эффективность ЗРК Patriot и SAMP/T, а так же отсутствие уникальной российской ракеты, которую невозможно перехватить.

А что же российская противовоздушная оборона? На протяжении всего 2023 года она пропускала удары по временно оккупированному Крыму ракетами Storm Shadow и Scalp EG. Этими дозвуковыми крылатыми ракетами были уничтожены десятки объектов, среди которых штаб Черноморского флота РФ.

В 2024 году ракеты ATАCMS стали целенаправленно уничтожать в Крыму (и не только) сами комплексы С-400 и С-300. То есть ракета, которую согласно тактико-техническим характеристикам ЗРС С-400 должна без проблем перехватывать, без проблем эту ЗРС уничтожала, уничтожает и будет уничтожать в дальнейшем.

Истребление самых современных российских систем ПВО проходило под аккомпанемент массовых налетов украинских дронов-камикадзе на российские НПЗ, аэродромы и даже стратегический объект, входящий в систему о предупреждении ядерных угроз – радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ"! И если в 2023 году мы показали, что эшелонированной и надежной российской ПВО не существует, то в 2024 году все увидели, что противовоздушная оборона агрессора является не охотником и защитником, а жертвой.

Из всего вышеизложенного возникает вопрос, а чья ПВО сможет минимизировать урон от ядерного удара (возможно сведя его даже до нуля), а чья не сможет отразить ответного удара от слова совсем?

Выводы

Угрозы России относительно ядерных ударов по странам НАТО звучат все смехотворнее – с учетом того, что реальные возможности российской армии раскрываются все шире. Удивительно, но даже в зашоренном пропагандой российском обществе начинают понимать, что бравада "не имеющим аналогов в мире" росвооружением в результате оказалась не более чем просто бравадой.

Ядерная война для России завершится тотальным разрушением и уничтожением, поскольку защититься от ответного удара у нее никакой возможности нет. В свою очередь, страны НАТО имеют очень хорошую эшелонированную ПВО, способную перехватывать весь спектр российских ракет.

Так имеет ли смысл заикаться о том, что скорее уничтожит вас, нежели вашего противника?

Но в этой истории куда интереснее то, что с учетом деградации и обветшания всей российской ядерной триады не следует исключать и того факта, что у каждой российской ядерной ракеты, запущенной, например, по Берлину, есть довольно большая вероятность совершить недолет и упасть на какой-нибудь Воронеж.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".