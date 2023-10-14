Коваленко: то, что армия РФ учится на войне в Украине, – большой миф. Вот доказательства

Есть мнение, что не стоит недооценивать ВС РФ, поскольку полученные знания оккупационные войска эффективно применяют, но я категорически с этим не согласен. Российская армия, как целостная военная структура, в полном смысле слова НЕОБУЧАЕМАЯ. И полномасштабная война в Украине в течение 2022 и 2023 годов это ярко продемонстрировала.

Давайте разберемся на конкретных примерах.

Обучаемость

24 февраля 2022 года в Украину вторглись российские войска, передовые подразделения которых представляли собой элиту из состава ВДВ, морской пехоты и т.д. В составе этих подразделений были военнослужащие, имеющие не только многолетний опыт службы, но и боевых действий в Грузии, Чечне, Сирии и множестве других горячих точек.

Большая часть этих оккупантов на сегодняшний день уничтожены. Элитный костяк российской армии, который формировался годами и десятилетиями, аннигилирован.

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Российские оккупационные войска сейчас представляют из себя жуткую сборную солянку из регулярных войск и разного рода приданных им подразделений типа "Шторм-Z", БАРС, территориальных войск и прочей массы – мобилизованной, принудительно собранной.

А теперь вопрос: можно ли среднестатистического зэка из "Шторм-Z" сравнить с элитным десантником, у которого за плечами 5-10 лет службы в войсках и участия в боевых действиях?

Да, попав в зону боевых действий и каким-то образом выжив в первые две недели, такой зэк начнет постепенно обретать новые навыки, но их уровень будет все равно намного хуже уровня десантника с многолетним опытом.

Так что на первый взгляд масса зэков, мобиков и чмобиков в зоне БД вроде как повышает свой уровень – что можно назвать "они учатся". Но на самом деле, если бы сейчас вместо них были те десятки тысяч опытных десантников, которых вырезали в феврале, марте, апреле и мае 2022, то была бы совершенно другая качественная картина.

То есть, повышение навыков индивидуально взятого зэка, в сравнении с теми оккупантами, кто вторгался в Украину в 2022-м – это ничто и назвать это полноценным обучением сложно.

То же самое касается и офицерского состава – в первую очередь, младшего. В 2022 году российские оккупационные войска понесли невосполнимые потери в офицерском составе – а это тоже годы обучения и подготовки. Компенсировать такие потери по щелчку пальцев невозможно, а забрасываемые сразу после ВУЗов желторотики не владеют даже базовым опытом командования подразделением.

Аналогично как и с зэком среднестатистический младший лейтенант: выживи он в течение первых двух недель в зоне боевых действий – начнет набираться опыта. Но этот опыт никак не сравнить с тем, что был у офицерского состава, вторгшегося в Украину в 2022, и каким бы был его накопительный эффект (доживи єтот пласт оккупантов до сегодняшнего дня).

Это что касается личностного обучения, а что же до тактики ведения боевых действий?

Тактика

В феврале 2022 года российские оккупационные войска вторгались в Украину стройными парадными колоннами, оказываясь под плотным обстрелом и отстрелом. Тогда это оправдывали уверенностью россиян, что их в Украине будут встречать "цветами".

Но шло время и мы увидели форсирование Северского Донца, штурм Угледара и множество других примеров, указывающих на то, что в вопросах тактики РОВ не усовершенствовали абсолютно ничего. И вот 10 октября подразделения армии РФ стройными парадными колонами начинают наступление на Авдеевку – в результате практически вся механизированная компонента первого эшелона уничтожена.

Кто-то может парировать обороной российских войск в Запорожской области: мол, там настолько качественно выстроена фортификация, что Силам обороны Украины крайне сложно ее прорвать. Да, это абсолютная правда, но это не изобретение российского командования, не проявление тактического гения по опыту боев 2022-2023 – нет! Это классическая оборона в три линии с гипертрофированным минированием полосы обеспечения и тотальным заполнением каждого укрепрайона людским ресурсом.

Что гениального в том, чтобы вместо одной мины на квадратном метре положить пять? Или десять – разместив одну мину поверх другой. Что гениального в том, чтобы нашпиговать каждый окоп так плотно людским ресурсом, чтобы было тесно как шпротам в банке?

Кроме того, не так давно одно западное издание со знанием и восхищением рассказывало о том, как российские войска успешно используют "эластичную оборону". Данный термин перетянули в наше информационное пространство, отмечая, что россияне продолжают учиться – но это какой-то сюрреализм.

Во-первых, зачем какая-то "эластичная оборона", если еще с конца позапрошлого века в "военной науке" применяется термин "маневренная оборона"?

Во-вторых, россияне и близко не используют эту тактику. Они действуют предельно топорно и однообразно, стараясь всеми возможными способами удержаться за позицию – ценою колоссальных потерь. Когда же оккупанты позицию теряют, то разворачивают волнообразные контратаки в попытке отбить ее – до тех пор, пока у них не заканчиваются люди.

Так недавно было в районе Клещеевки, Андреевки, так происходило у Роботиного, Урожайного, Старомайорского и продолжает происходить по ряду других локаций. Новая тактика? Новые гениальные решения? Нет. Неизменная классика, которую мы наблюдали ранее и которую будем наблюдать и в будущем.

Так может ли это все говорить о том, что россияне действительно обучаются?

Техника

Но во всей этой спорной теме есть один момент, который невозможно игнорировать, а именно – улучшение российской военной техники с учетом опыта боевых действий в Украине.

Действительно, мы можем сейчас видеть разного рода модификации и улучшения, но тут есть множество переменных. Например, всем хорошо известен барражирующий боеприпас "Ланцет" и насколько серьезной проблемой он является в зоне БД. Однако мало кто знает, что его первая версия была малоэффективной. С боевой частью на килограмм, которая крепилась на монтажной пене, он не представлял критической угрозы большинству образцов даже легкобронированной техники.

В свою очередь ББ "Ланцет-3М" стал опасным средством даже против тяжело-бронированной техники типа танка. И не мудрено, ведь его боевая часть на 3,5 кг кумулятивного типа способна прожигать практически любую технику на вооружении СОУ.

Что же это – эволюция по опыту боевых действий? Не совсем. Дело в том, что еще в 2019 году, когда состоялась презентация "Ланцета" многие эксперты указывали на его конструктивные и поражающие недостатки. Но вместо того, чтобы их тогда, по опыту испытаний, исправить, ББ стали совершенствовать только после начала полномасштабной войны в Украине. А до того? А до того просто пилили бюджетные средства, выдавая в серию халтуру вместо серьезного поражающего средства.

Аналогично и БТР-82А "усовершенствованный", презентованный на форуме Армия-2023. Зевакам рассказывали, что это версия БТР-82 создан по опыту БД в Украине, но в чертах "усовершенствованного" четко просматривались контуры БТР-87. То есть, старая концепция реализовывалась под прикрытием некоего опыта в зоне боевых действий.

А потому можно сказать, что совершенствование той или иной номенклатуры российский техники осуществляется не столько по опыту БД, сколько по мере реализации забытых проектов, которые должны были повысить характеристики и выживаемость этих образцов, но так и не были реализованы в железе по ряду причин.

Война заставила россиян это сделать, но никак не научила чему-то, поскольку эти знания уже были на бумаге, чертежах – до начала полномасштабного вторжения.

Что имеем в итоге

На сегодняшний день я не видел ни одного примера того, что россияне смогли бы обучиться на войне в Украине настолько, что это позволило бы им провести успешное наступление с целью захвата Харькова или Херсона. Или Запорожья, Одессы, Киева 2.0.

Как такового повышения качества российской армии с учетом опыта войны в Украине не наблюдается – как раз наоборот. Высокие показатели потерь приводят к ухудшению качественного показателя личного состава.

В большинстве случаев российские оккупационные войска не меняют свою тактику и метода проведения наступательных операций. Оборона у них прописана по классическим советским книжкам по военной науке. Какие-либо изменения могут быть на уровне личного состава – и его обучаемость, да, присутствует, но значительно отстает от того уровня, что был в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Основное и единственное преимущество армии РФ – это количество, но никак не качество.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".