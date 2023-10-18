Коваленко: ВСУ успешно "минусуют" российские "аналоговнет" – как Т-90 попал в эту коллекцию

Российская пропаганда десятилетиями называла танк Т-90 одним из лучших и даже не имеющих аналогов в мире – и только после появления Т-14 "Армата" он уступил первое место в фантазиях россиян этому мифическому танку. Но факты – вещь упрямая: с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ с завидным постоянством теряет распиаренные "Прорывы".

Что с ними не так? Давайте разберемся.

Цифры не врут

За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска, согласно верифицированным данным, потеряли 87 танков Т-90 модификаций А/АК/С/М "Прорыв". Согласно не верифицированной информации, потери превысили 125 единиц.

С начала летнего наступления Сил обороны Украины (СОУ) российские оккупационные войска (РОВ) понесли следующие верифицированные потери в танках Т-90: 14 уничтожено, 10 повреждено, 1 танк Т-90М "Прорыв" затрофеен. И это только верифицированные данные, которые отличаются от реальных в меньшую сторону.

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Таким образом, подразделения армии РФ понесли потери в самой современной модификации танков Т-90М "Прорыв" значительно большие, чем украинские подразделения Leopard-2 (6 уничтожено/12 повреждено) и Challenger-2 (1 уничтожен). При этом в глаза бросается именно отличие пропорции уничтоженных к поврежденным танкам у России и среди танков западных партнеров Украины.

И этот факт вызывает ряд вопросов, среди которых – а действительно ли танк Т-90 так хорош, как о нем рассказывает российская пропаганда?

Фатальная ошибка

Говоря о танке Т-90, российская пропаганда практически всегда использует слова "новый" либо "новейший" – и в этом уже изначально имеется манипуляция.

Дело в том, что Т-90 не был абсолютно новым танком, спроектированным с нуля и, соответственно, с нуля и созданным. Этот танк является дальнейшим развитием тупиковой танкостроительной ветви танков Т-72, а именно глубокой модернизацией Т-72Б. При этом модернизированный танк оказался хуже самой базы!

Например, на башне Т-90 оказалось больше ослабленных зон, чем у модернизируемой базы – Т-72Б, при этом дополнительную защиту получили в танке именно те участки, которые и до того были хорошо защищены. Кроме того, танк унаследовал одну из худших во всей линейке проходимость по пересечённой местности, недостаточную мобильность и множество других негативных нюансов, не позволявших говорить о том, что это улучшение Т-72Б, а не наоборот.

Но в начале 1990-х стояла цель показать Западу, что советское, а чуть позже – российское танкостроение не мертво и может производить "новые" и "конкурентоспособные" образцы. А потому приняли нерациональное, политическое решение в октябре 1992 года принять танк на вооружение.

Еще в 90-е ряд российских военных экспертов выступали против этого, понимая, какую безысходность принимают на баланс, но на стороне Т-90 стоял не только монополистический лоббизм "Уралвагонзавода" (УВЗ), но и лично Борис Ельцин, который абсолютно не разбирался в танкостроении, но хотел видеть "новый" и уже не советский, а российский танк.

Впоследствии Т-90 очень быстро стал демонстрировать свои негативные стороны, которые в 2010-х вынудили приостановить его выпуск с нуля, а в 2022-м стали фатальными в зоне боевых действий в Украине.

Двигатель

Танк Т-90 и его модификации используют, на первый взгляд, довольно мощный двигатель В-92С2, потенциал которого – 1000-1100+ л.с. Но факт в том, что этот двигатель является дальнейшим и бесконечным развитием двигателей В-2, созданных на Харьковском заводе и принятых приказом Наркомсредмаша от 1 сентября 1939 года.

В свою очередь, данные двигатели являлись адаптацией авиационного двигателя М-17, который представлял собой довольно неудачную копию немецкого двигателя BMW VI. Но ничего лучшего ни в Советском Союзе, ни в России сделать так и не смогли.

Суть же развития всей ветки советских двигателей, перекочевавших и в российскую "эпоху", в том, что шел бесконечный процесс его форсирования. Но даже у этого бесконечного процесса, как оказалось, есть предел и целый шлейф негативных последствий.

Одним из наиболее разительных было то, что Т-90 выдавал в 1,5 раза большую эффективную площадь рассеивания (ЭПР), чем танки предыдущих поколений!

Кроме того, его тепловой контраст в 1,2 раза больший в инфракрасном диапазоне, нежели у предыдущих поколений. Это достигалось благодаря неизменному классическому для всех Т-72 выхлопу двигателя на левый борт. В результате Т-90 представлял и представляет собой весьма жирную и пульсирующую цель для любых средств поражения с головками самонаведения. По тепловой сигнатуре и вовсе он виден на километры.

Но, что самое важное, танк задним ходом так и не смог превысить свою классическую скорость в 4,2 км/ч.

Для сравнения:

Т-80 – 10,7 км/ч – 20 км/ч поздние версии.

Т-84 (БМ "Оплот") – 30 км/ч.

Leopard-1 – 25 км/ч.

Leopard-2 – 31 км/ч.

То есть самый "современный" российский "серийный" танк имеет скорость задним ходом 4,2 км/ч, в то время как древний немецкий Leopard-1 – 25 км/ч? Да.

Но настоящим ударом в сердце (двигатель) Т-90 стала всероссийская научно-техническая конференция, проведенная в апреле 2023 года. В рамках мероприятия кандидаты наук Бадртдинов, Гаев, Исупов и Юдинцев высказались в поддержку безальтернативности развития двигателей данной ветки, поскольку качественное увеличение их мощности невозможно. Да, дополнительные лошадиные силы получить еще можно, но негативных последствий становится больше на порядок, отчего теряется смысл дальнейшего форсирования.

Чтобы избежать негативных последствий, необходима доработка и замена каждого узла двигателя, а это сопоставимо с созданием нового. В этом бессмысленном замкнутом цикле и теряется смысл самого двигателя.

Броня

Чуть выше я уже отмечал, что башня танка Т-90 получила еще больше уязвимых зон, чем было у того же Т-72Б, а дополнительная защита почему-то наращивалась там, где это вообще было не нужно. Но формирование бронирования Т-90, унаследовавшего все недостатки и даже больше от Т-72Б, имеет куда более интересную историю.

Дело в том, что Т-72Б, на базе которого и создавался Т-90, скопировал броню у Leopard-2.

Развитие новой вехи в бронировании танков у немцев началось еще в середине 1970-х, и тогда наиболее оптимальным виделось размещение бронеплит из стали за броней толщиной в среднем 30 мм – с чередованием резиновых прокладок и стальных пластин толщиной не менее 4 мм.

Разведка СССР весьма плотно работала над получением информации о разработках немцев, но реализовать такую технологию в танках Т-72Б смогли только в 1984 году, в то время как Leopard-2 был серийным танком. Но, как это свойственно "Уралвагонзаводу", они все сделали неправильно, через одно место, а именно – разместив пластины под максимально уязвимым углом для прострела прямой наводкой.

Что самое интересное, данный недостаток бронирования башни Т-72Б с минимальными изменениями перекочевал на Т-90, что не так давно подтвердил сквозной пробой башни танка Т-90М "Прорыв" дроном, оснащенным ПГ-7В, выстрелом для РПГ-7.

Кумулятивная струя прожгла башню российского танка насквозь, поскольку идеально угадала с углом пробития. И это произошло в зоне боевых действий в 2023 году! После того как какой-никакой, но опыт у УВЗ применения их "эталонного" танка в реальных боевых действиях, а не бессмысленных и глупых танковых биатлонах уже был.

Но в этом нет ничего удивительного, ведь вопросы совершенствования и экспериментирования – это не про "Уралвагонзавод". В то время как харьковчане запускали производство Т-64 в модификации "А" с керамическим наполнением башни, на российском предприятии продолжали лить монолиты. Это и вылилось впоследствии для Т-72 в то, что его ветка со всеми последующими усовершенствованиями всегда имела значительно больше ослабленных зон. И даже когда этот вопрос пытались решить на УВЗ, выходило крайне неудачно.

Так, начав устанавливать динамическую защиту нового (с большой натяжкой) поколения "Контакт-5" на башню Т-90, на "Уралвагонзаводе" почему-то решили, что приамбразурная зона не нуждается в защите. В итоге экстремально опасная снарядо-нагруженная зона Т-90 оставалась без прикрытия.

Оставлять уязвимую зону без защиты – это такой план? Уловка для врага?

В 2022 году, по опыту ведения боевых действий в Украине, россияне попытались увеличить защищенность башни посредством установки на крыше динамической защиты. Однако не сразу до изобретателей дошло, что если танк расходится по швам после попадания осколочно-фугасного снаряда, то подрыв ДЗ на башне может привести к аналогичным последствиям.

Только некоторое время спустя на башнях появились трубчатые демпферы, которые уменьшали давление на слабую крышу башни танка от банального подрыва ДЗ.

В вопросах бронирования танк Т-90 лишь немногим, но все же повысил свои показатели противоминной защиты. Хотя, как бы это смешно ни звучало, лучшим советским танком с противоминной защитой был и остается до сих пор старичок Т-62. В принципе, это единственное, чем он был хорош, но странным образом даже по состоянию на 2023 год ни один российский танк так и не смог достигнуть его уровня защиты экипажа от подрыва на минах.

Система управления огнем

Самое интересное то, что ряд технологических решений в танке Т-90 – вовсе не российские. Танк, являющийся показушной гордостью роспропаганды, зависим от иностранных технологий и запчастей.

В частности, если говорить о тепловизионном комплексе камер, то это эксплуатация французских наработок предыдущего поколения, которые во Франции уже давно не применяются в их военной технике. Речь идет о тепловизорах Catherine FC от компании Thales.

"Рособоронэкспорт" даже смог добиться от Thales соглашения о лицензионном производстве данных тепловизоров на АО "Волгоградский оптико-механический завод", но в 2017 году срок соглашения истек, а в связи с введением санкций его никто не продлевал. Тогда же была попытка перейти на китайские аналоги, однако они оказались по своему КПД намного слабее.

Система управления огнем (СУО) напрямую зависит от поставок из Беларуси комбинированных прицелов наводчика ПНМ "Сосна-У" (его основные компоненты изготовлены французской компанией Thales). Именно "Сосна-У" придает всей СОУ танка достаточно неплохие характеристики и возможности ведения огня, но в условиях санкций и они для России становятся дефицитным товаром. Очень дефицитным.

Примечательно и то, что и "Сосна-У", а также такие системы, как "ЭССА", "ПЛИСА", создавались на базе всё той же давно уже не новой французской Catherine FC.

Осторожно, видео 18+!

Что же ты такое, Т-90?

Танк Т-90 был попыткой России показать, что после распада СССР ее танкостроение живо и может удивлять. И действительно удивили. Ведь это нужно постараться – "улучшениями" испортить то, что было создано намного раньше.

Фактически только сейчас УВЗ частично исправил множество ошибок и недостатков Т-90, но оставил неизменными остальные, проявляющиеся регулярно в ходе боевых действий в Украине и делающие этот танк более уязвимым.

Что в итоге?

Низкая мобильность и проходимость.

При массивной, на первый взгляд, защите сохраняющаяся уязвимость для достаточно легких средств поражения.

Чрезвычайно низкий показатель выживаемости – как экипажа, так и самого танка при поражении.

Зависимость от поставок иностранных комплектующих, что серьезно влияет на боеспособность и характеристики танка. Но что самое главное – полностью изжившая себя концепция и полумертвый двигатель, издевательства над которым уже просто недопустимы. В свою очередь, сигнатура двигателя абсолютно не соответствует российским заявлениям о малозаметности и многострадальный боковой выхлоп попросту превращает танк в новогоднюю елку.

Все это и есть танк Т-90.

Да, его можно было бы рассматривать как ситуативную альтернативу для ряда стран по компенсации в своих войсках нехватки основных боевых танков (ОБТ) с перспективой перехода на более дорогие, иностранные образцы – такие как Leopard-2, M1A1 Abrams, K2 Black Panther.

Но вот в том-то и дело, что цена самого танка не сильно отличается от цен вышеупомянутых ОБТ, за исключением разве что K2 Black Panther, который видится чрезмерно дорогим в сравнении с Т-90. Но при этом показатели качества – отличаются на порядок.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".