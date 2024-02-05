Коваленко: за дронами будущее войн, но полностью заменить артиллерию они не смогут. И вот почему

В последние дни часто слышу очень интересное утверждение, а именно: дроны заменяют артиллерию. Это утверждение возникло на фоне острой экономии артиллерийских боеприпасов, когда дешевое средство в виде FPV-дрона и вправду кажется неплохой заменой артиллерийскому выстрелу. Но так ли это? Давайте разберемся.

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Как менялась ситуация с артиллерией

Для начала хотел бы напомнить, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в феврале, марте и даже апреле 2022 года, российские артиллеристы могли себе позволить совершать 60, 70 и даже 80 тысяч выстрелов в сутки. Такая интенсивность артиллерийского огня соответствовала тактике "огневой вал", в рамках которой РОВ могли максимально эффективно наступать. Но как только стал возникать дефицит боеприпасов, темпы и интенсивность наступления оккупантов снизились в разы.

В свою очередь, украинские войска всегда испытывали нехватку боеприпасов, средний показатель настрела за сутки редко когда превышал 10 тысяч, а в большинстве случаев соответствовал показателю 5-7 тыс./сут. Но даже при таких условиях мы могли себе позволить контрнаступление.

В настоящее время соотношение выстрелов в пределах 1 к 5. Это при том, что показатель выстрелов у РОВ в среднем 10 тысяч в сутки, с пиковыми показателями применения на отдельно взятых участках.

Это небольшая вводная информация для понимания того, как менялась ситуация с 2022 года с выстрелами и каково распределение активности артиллерии.

Ствольная артиллерия

Если говорить о ствольной артиллерии, то следует различать сразу две категории, а именно советскую/российскую и западную. Это различие необходимо для того, чтобы понимать, в чем разница между потенциалом и характеристиками.

Советская/российская артиллерия – это гаубицы и САУ наиболее распространенных калибров 152 мм, 122 мм и т. д. Средний показатель дальности выстрела для 152-мм – 25 км, у 122-мм – 15 км. Причем это не прицельная стрельба.

Для западной артиллерии калибра 155 мм минимальный показатель стрельбы 30 км, а средний – 40 км. При этом точность ведения огня западными образцами артиллерии намного выше, чем у советских/российских образцов.

В основном артиллерия ствольного типа применяется для точечного поражения противника, подавления позиций, вскрытия укрепрайонов и т. д.

Особый интерес вызывают артиллерийские снаряды западного образца с кассетной боевой частью, весьма эффективно действующие по скоплению не только живой силы противника, но и техники. В данном случае огневое воздействие идет не точечное, а по площади.

Реактивная артиллерия

Когда мы говорим об артиллерии, то в большинстве случаев сразу же вспоминаем именно ствольную, но забываем о реактивной. Между тем РСЗО – это тоже артиллерийские подразделения со своей спецификой применения.

К образцам советско-российского периода относятся РСЗО типов 122-мм БМ-21 "Град" (средняя дальность поражения – 20 км), 220-мм 9К57 "Ураган" (35 км) и 300-мм 9К58 "Смерч" (70 км). Отдельно следует упомянуть реактивные снаряды "Ольха" с дальностью поражения 120 км и точностью 5-7 метров, что делает их даже эффективнее М30 и М31 к M142 HIMARS.

M142 HIMARS – дальность поражения 70-80 км.

Для советских РСЗО свойственно поражение площади с очень хромающей точностью, для западных наоборот – внимание уделено высокоточному поражению.

Дроны

Дроны также не следует относить только к одному типу, ведь у них разные тактико-технические характеристики и функционал применения. Но когда мы слышим о тех, что якобы могут собой заменить артиллерию, то подразумеваются именно FPV, ударного типа, либо эрзац-бомбардировщики.

В условиях насыщения линии боестолкновения большим количеством российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективная дальность проникновения дронов данного типа – до 3-5 км. Редко когда они могут действовать за пределами этой зоны по ЛБС. То есть применение таких дронов максимально эффективно именно в ближней зоне, но не средней и тем более по тылу.

Кроме того, неправильно сравнивать функционал дрона и артиллерийского снаряда. Дрон осуществляет точечное воздействие разово, в то время как, например, 122-мм реактивные снаряды БМ-21 "Град" в течение 20 секунд выстреливаются в количестве 40 единиц. В каждой по 20 кг взрывчатого вещества в боевой части, и воздействуют они на площадь до 140 га. Да, можно долго спорить об эффективности и точности в сравнении с дроном, а также о соотношении цена-качество, но это совершенно другой функционал с совершенно другим эффектом.

Аналогично и дальнобойная артиллерия. Какой FPV-дрон залетит на 80 или 120 км в тыл к врагу и нанесёт сокрушительный удар по складу БК или ГСМ?

Выводы

Откровенно говоря, мне не нравится, когда говорят, что FPV-дроны заменяют артиллерию. Это и близко не так. FPV-дроны имеют свой уникальный функционал, который помогает адаптироваться в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов, но целиком и полностью они не смогут заменить арту. И именно поэтому создаются роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК), которые ну никак не вливаются в артиллерийские дивизионы.

Сравнивать дрон с артиллерией – это все равно что сравнивать ББМ с "буханкой".

И кстати, вернемся к началу этого материала. Функционал дронов может быть сопоставим с артиллерией только тогда, когда по количеству суточного применения они хотя бы сравнятся с артиллерией. При этом каждый из снарядов долетает до определенной цели, точно ее поражая или область рядом с ней, но оказывает воздействие. Тем временем не каждый FPV-дрон долетает до цели в ближней зоне.

Безусловно, за дронами будущее войн, но давайте не смешивать. Дроны – это дроны, артиллерия – это артиллерия. Они друг друга могут дополнять и взаимодействовать, но не заменять.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".