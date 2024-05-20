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Коваленко: захват Харькова – шизофреническая фантазия Путина, у него нет такой возможности

Ольга Липич
War
2 минуты
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Коваленко: захват Харькова – шизофреническая фантазия Путина, у него нет такой возможности

У войск России по состоянию на данный момент нет потенциала для захвата Харькова. Еще с 2014 года Харьков является для россиян одним из основных городов, который они мечтают оккупировать, впрочем, это не больше, чем шизофренические фантазии российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в обзоре фронта на канале OBOZ.UA сказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его убеждению, "приграничный перформанс", который оккупанты устроили на севере Харьковщины, также имеет сомнительный результат.

Коваленко: захват Харькова – шизофреническая фантазия Путина, у него нет такой возможности

Он напомнил заявление Путина относительно Харькова, в котором говорилось, что РФ якобы не имеет целью захватывать город. Однако, как отметил эксперт, следует понимать, что россияне мечтают о захвате городов от Харькова до Одессы и выходе вглубь центральных регионов Украины.

"Эти планы, как шизофренические фантазии. Они могут об этом фантазировать, мечтать в своем наркотическом угаре, но возможности такой нет. Поэтому слова Путина подтверждают, что у россиян нет потенциала по состоянию на сегодняшний день для захвата Харькова. Поэтому и создали этот пограничный перформанс, который также имеет сомнительный результат", – сказал Коваленко.

Коваленко: захват Харькова – шизофреническая фантазия Путина, у него нет такой возможности

Он отметил, что идет уже вторая неделя "большого эпического наступления на Харьков", а войска России увязли на сельской местности. Также он обратил внимание на то, что оккупанты не пошли по наиболее эффективному направлению для захвата Харькова – трассе Е105. Это может свидетельствовать о том, что они и сами понимают, что даже пытаться пробираться к Харькову нет смысла.

Также Коваленко отметил, что Силы обороны выбили россиян из села Липцы на севере Харьковщины, там украинские военные продолжают успешно контратаковать.

Коваленко: захват Харькова – шизофреническая фантазия Путина, у него нет такой возможности

На этом направлении со стороны России действовали подразделения 18-й мотострелковой дивизии, в том числе 380 мотострелковый полк, а также отряды африканского корпуса и 7-й отдельный мотострелковый полк. Последний уже находится в состоянии потери боеспособности из-за большого показателя потерь, которые быстро компенсировать россияне не смогут из-за отсутствия соответствующего резерва.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ISW считает, что оккупанты планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, который намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска;

– военное командование НАТО уверено, что оккупанты не имеют достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время, аналитики считают, что путем активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.

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