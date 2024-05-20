Коваленко: захват Харькова – шизофреническая фантазия Путина, у него нет такой возможности

У войск России по состоянию на данный момент нет потенциала для захвата Харькова. Еще с 2014 года Харьков является для россиян одним из основных городов, который они мечтают оккупировать, впрочем, это не больше, чем шизофренические фантазии российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в обзоре фронта на канале OBOZ.UA сказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его убеждению, "приграничный перформанс", который оккупанты устроили на севере Харьковщины, также имеет сомнительный результат.

Он напомнил заявление Путина относительно Харькова, в котором говорилось, что РФ якобы не имеет целью захватывать город. Однако, как отметил эксперт, следует понимать, что россияне мечтают о захвате городов от Харькова до Одессы и выходе вглубь центральных регионов Украины.

"Эти планы, как шизофренические фантазии. Они могут об этом фантазировать, мечтать в своем наркотическом угаре, но возможности такой нет. Поэтому слова Путина подтверждают, что у россиян нет потенциала по состоянию на сегодняшний день для захвата Харькова. Поэтому и создали этот пограничный перформанс, который также имеет сомнительный результат", – сказал Коваленко.

Он отметил, что идет уже вторая неделя "большого эпического наступления на Харьков", а войска России увязли на сельской местности. Также он обратил внимание на то, что оккупанты не пошли по наиболее эффективному направлению для захвата Харькова – трассе Е105. Это может свидетельствовать о том, что они и сами понимают, что даже пытаться пробираться к Харькову нет смысла.

Также Коваленко отметил, что Силы обороны выбили россиян из села Липцы на севере Харьковщины, там украинские военные продолжают успешно контратаковать.

На этом направлении со стороны России действовали подразделения 18-й мотострелковой дивизии, в том числе 380 мотострелковый полк, а также отряды африканского корпуса и 7-й отдельный мотострелковый полк. Последний уже находится в состоянии потери боеспособности из-за большого показателя потерь, которые быстро компенсировать россияне не смогут из-за отсутствия соответствующего резерва.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ISW считает, что оккупанты планируют второй этап своей наступательной операции на севере Харьковской области, который намерены начать после ожидаемого захвата Волчанска;

– военное командование НАТО уверено, что оккупанты не имеют достаточных сил для достижения "стратегического прорыва" в Украине. В то же время, аналитики считают, что путем активных действий в Харьковской области захватчики смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и отвлечь ВСУ в районе государственной границы.