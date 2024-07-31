'Ковровая хакерская бомбардировка: появились новые данные о масштабной кибератаке ГУР на финсектор и правительственные ресурсы России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины завершило масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы страны-агрессора РФ. В результате были поражены критически важные ресурсы и получен доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

Видео дня

Об этом сообщают источники OBOZ.UA в украинской разведке. Отмечается, что к вечеру 30 июля киберспециалисты ГУР завершили один из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру России.

По данным источников, атака продолжалась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных банков РФ, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, соцсети и мессенжеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Все атакованные ресурсы тем или иным способом были задействованы в поддержке или финансировании вооруженной агрессии против Украины.

Последствия масштабной кибератаки ГУР против РФ

Поражение, в частности, потерпели "ВТБ-Банк", "Альфа Банк", "СберБанк", "Райффайзен банк", "РСХБ Банк", "Ак Барс", "Росбанк", "Газпромбанк", "Т-Банк", " иБанк", "Дом. РФ" и "Банк России". В последний день атаки были также поражены ресурсы минобороны РФ, МВД и ФНС.

По состоянию на 19.00 вторника, 30 июля, россиянам так и не удалось восстановить должное функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, соцсетей и интернет-провайдеров.

Наблюдаются сбои в работе веб-ресурсов минобороны РФ, МВД и ФНС, отмечают источники.

РосСМИ назвали этот киберудар, "вероятно, самым мощным в истории", "ковровыми хакерскими атаками" и "великим наступлением кибервойск".

В итоге результаты операции ГУР ощутили миллионы пользователей во всех регионах РФ, которые не могли воспользоваться интернет-услугами.

По оценкам российских кибераналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы последствий последующих подобных атак "неутешительны".

"Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто участвовал, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры помиральную яму. Наступает подходящее время для врага вспомнить идею изолированного, "исконно-русского" "Чебурнета" с рвами, диджитал-вертухаями и файерволами по периметру. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории", – прокомментировал собеседник OBOZ.UA в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабная кибератака против цифровой инфраструктуры РФ началась утром 23 июля. В результате "посыпались" онлайн-сервисы крупнейших банков, соцсеть VK, сайты объявлений, мессенджеры и друие сервисы РФ.

Кремлевские пропагандисты заявили об интернет-апокалипсисе и признали, что РФ еще не сталкивалась с такими мощными киберударами. Атаке подвергся, среди прочего, и центробанк РФ – главный российский банк, финансово обеспечивающий вооруженную агрессию РФ против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!