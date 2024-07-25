Цифровая инфраструктура крупнейших банков и соцсетей РФ 'сыпется' после киберудара ГУР: последствия атаки

В результате масштабного киберудара Главного управления разведки Минобороны Украины "посыпались" онлайн-сервисы крупнейших российских банков, соцсеть VK, сайты объявлений и мессенджеры. Кремлевские пропагандисты жалуются на интернет-апокалипсис и признают, что до сих пор не сталкивались такими мощными кибератаками.

Видео дня

Как сообщают источники OBOZ.UA в украинской разведке, киберспециалисты ГУР продолжают масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, задействованную в обеспечении военной агрессии РФ против Украины. На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы, соцсети, мессенжеры и развлекательные ресурсы.

По данным источника в ГУР, под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности "Альфа банк", "СберБанк", "Райффайзен банк", "ВТБ Банк", "РСХБ Банк", "Росбанк", "Газпромбанк", "Т" -Банк и "ИБанк".

На второй день атаки к ним добавились Промсвязьбанк и Почта Банк, а также российский интернет-сервис "Авито" для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях.

В настоящее время поражены также российская соцсеть VK, мессенжер Discord, "Система быстрых платежей "СБП", Национальная система платежных карт "НСПК" и ресурс кино-видео просмотра Lampa.

Отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, в том числе "ВТБ", признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы" и преодолеть ее последствия.

Однако онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей РФ уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками.

Поэтому клиенты не могут зайти в личные кабинеты, оплатить услуги, пользование общественным транспортом и совершить какие-либо другие финансовые операции.

Ситуацию усугубляет и нестабильная работа интернет-провайдеров, в частности "Билайна", "МегаФона", "МТС", "Теле2" и "Ростелекома", которые также атакованы украинскими киберспециалистами.

Как отмечают росСМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар.

Сообщается, что полноценно воспользоваться сервисами банков не могут пользователи по всей территории страны-агрессора.

В отдельных российских медиа называют нынешние события интернет-апокалипсисом и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабная кибератака против цифровой инфраструктуры РФ началась утром 23 июля. В результате прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Напомним также, ранее ГУР провело массированную кибератаку на крупнейшие российские интернет-провайдеры в оккупированном Крыму.

21 июля российские хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, принадлежащий компании из РФ. После этого в ряде украинских Telegram-каналов, использующих этот сервис для публикации контента, было зафиксировано распространение провокационных сообщений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!