Козий: Кремль вошел в раж и повышает ставки, он будет держать Крым до последнего. Интервью

Сейчас страна-террорист Россия взялась за повышение ставок. Фактически агрессор вошел в раж и пытается вести активную игру, используя все имеющиеся возможности. В частности, в Кремле говорят о создании "правительства Украины в изгнании" с участием старых предателей – Януковича, Азарова и Медведчука. Впрочем, надежды на то, что эта афера выгорит, нет.

Видео дня

Задача, которую ставит перед собой агрессор с начала войны в Украине в 2014 году, до сих пор остается неизменной. Кремлю нужно любой ценой сохранить за собой Крым. Оккупированный украинский полуостров враг хочет иметь в качестве плацдарма для новой эскалации, если удержать контроль над Донецкой областью не удастся. Бросив в бой на Донетчине зэков, Кремль решает еще одну задачу: уменьшение нагрузки на бюджет пенитенциарной службы РФ. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

– В России сейчас обсуждается возможность привлечения Януковича, Азарова, Медведчука к "правительству Украины в изгнании". По вашему мнению, действительно ли эти фигуры могут быть полезны Кремлю? Если да, в какой роли?

– Российская Федерация никуда не денется, и здесь ничего нового мы не увидим. Ясно, что они будут и дальше делать все для того, чтобы повышать ставки. Они вошли в раж. В какой-то степени они получают от этого драйв.

Они пытаются делать все возможное и невозможно просто ради того, чтобы продемонстрировать действия ради действий. Создание этого квази-правительства – это ничто иное, как попытка лишний раз продемонстрировать, мол, у нас есть свои взгляды, свои люди, свои возможности.

Я не исключаю, что в будущем они могут попытаться вывести этих людей на мировую арену, чтобы кто-то начал с ними о чем-то договариваться. Но вопрос сегодня в совершенно другом – в том, сделаем ли мы все от нас зависящее для того, чтобы этот сценарий Российской Федерации не был реализован.

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские военные в оккупированном Луганске начали эвакуировать свои семьи. Личный состав врага в отдельных населённых пунктах Луганщины уменьшается. Как вы считаете, с чем это может быть связано?

– С чем угодно. Это может быть правдивая информация, это может быть дезинформация. Это могут быть меры, которые фактически принимает Российская Федерация, по передислокации военнослужащих. Соответственно, те занимаются тем, что эвакуируют или переносят места проживания своих семей.

На мой взгляд, следует рассматривать все эти мероприятия в комплексе. Больше, чем Главное управление разведки здесь мало кто что увидит. Надо смотреть, какие подразделения перемещаются, куда перемещаются, их семьи, близкие. Как они двигаются, ради чего и т.д. Все это может сделать только разведывательное сообщество.

– Вопросы по Донецку. Мы видим, что линия фронта давно приблизилась вплотную к этому оккупированному городу, но пока речь не идет о его освобождении. Как вы думаете, почему? Когда придет время для Донецка?

– Вопрос освобождения того или иного населенного пункта, проведения определенной операции – это, в первую очередь, вопрос ресурсов. Очень важно в этом контексте рассматривать возможность фактического уменьшения потерь, которые сегодня могут быть связаны именно с человеческим ресурсом. Потому что иначе действовать сегодня невозможно.

Вместе с тем мы должны четко осознавать, что права и свободы людей, которые сегодня защищают наше государство, должны быть защищены. Поэтому создание института военного омбудсмена давным-давно перезрело.

– Мы помним, какие планы ставил перед собой Путин, начиная свою "специальную военную операцию" – войну в Украине. Это "освобождение" Донбасса, "демилитаризация" Украины…

– … "денацификация" и еще многое.

– Да-да. Как вы видите нынешние планы врага? Какие задачи он может ставить перед собой на текущем этапе войны?

– Основная задача остается неизменной с 2014 года, и я об этом постоянно говорю. Они будут пытаться сохранить Крым. Крым как дальнейшую возможность эскалации, если у них не получится удержать Донецкую область.

Поэтому мы увидим, что все усилия будут направлены, в первую очередь, на удержание Донецкой области. Но мы видим, что по большому счету ее использовали с целью внутренних разборок. Я имею в виду уничтожение криминальных элементов путем их использования на передовой. Это определенное уменьшение нагрузки на бюджет пенитенциарной службы РФ.

Это вопросы, которые связаны, в первую очередь, с тем, чтобы фактически превратить эту территорию в непригодную для дальнейшего быстрого использования. Потому что приведение этой территории в нормальное состояние, создание возможностей для работы людей будет очень-очень сложно для сегодняшней власти.