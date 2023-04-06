Крайне опасное оружие: Селезнев пояснил, что такое 'Солнцепек'

Термобарические артиллерийские установки ТОС-1А "Солнцепек", которые страна-оккупант Россия перебросила в Луганскую область, являются крайне опасным оружием. Оно уже применялось агрессором в ходе битвы за Донецкий аэропорт.

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Тем не менее, дальность такого оружия совсем невелика. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"На самом деле, это страшное оружие. Эта тяжелая огнеметная система стреляет снарядами термобарического типа. Создана она была еще в советские времена", – сообщил он.

По словам эксперта, дальность "Солнцепека" составляет всего 3-4 километра, но его разрушительная сила очень велика. "Разрушения, которые создают снаряды, просто катастрофические по своим масштабам", - заявил он.

Селезнев напомнил о том, что армия страны-оккупанта России использует "Солнцепеки" против украинцев не впервые. "Они использовались во время атак на киборгов – на военнослужащих украинской армии, которые защищали территорию Донецкого аэропорта. Насколько я понимаю, сейчас они были переданы для подразделений десантных войск РФ", – сказал он.

"Поэтому, безусловно, это крайне опасное оружие. Думаю, что для наших артиллеристов это будут приоритетные цели для уничтожения. Причем, над этим кейсом наверняка будут работать и операторы дронов-камикадзе, которые имеют опыт уничтожения этого типа вооружений", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, 3 апреля кремлевская пропаганда заявила о том, что части воздушно-десантных войск страны-террориста России получили в свое распоряжение установки "Солнцепек". Тем не менее, по оценкам Института изучения войны (ISW), подобное вооружение не поможет врагу переломить ситуацию на фронте.