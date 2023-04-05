Селезнев: наши десантники держат горловину Бахмута и ''дорогу жизни''. Что дальше? Интервью

В настоящее время украинские Силы обороны вынуждены частично отступать из Бахмута. Российские оккупационные войска разносят этот город артиллерией и авиацией, сравнивая с землей и существенно усложняя оборону. Украинская армия продолжает контролировать западный район Бахмута с высотной застройкой, где обороняться намного легче. Украинские защитники будут удерживать город до тех пор, пока будет работать "дорога жизни" – трасса О-0506, которая позволяет обеспечивать нашу группировку войск в Бахмуте и эвакуировать раненых.

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Горловину Бахмута и "дорогу жизни" сегодня продолжают удерживать наши десантники. Хорошая новость состоит в том, что, похоже, силы врага истощаются. Это и не удивительно, ведь в боях за Бахмут украинские Силы обороны эффективно перемалывают человеческие и технические возможности оккупанта. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Генерал Сырский опроверг утверждения кремлевских пропагандистов о том, что якобы Бахмут взят оккупантами. Ситуация в этом городе очень непростая. Ваш прогноз – как будут развиваться события дальше?

– Ситуация в районе Бахмута на самом деле очень сложная, потому как бои идут в городе. Большая часть города находится под контролем путинских войск и войск "Вагнера". Это северные микрорайоны, включая промышленную зону, в восточной части низкоэтажная частная застройка. На юге россияне тоже плотно поджимают украинские Силы обороны, ведут бои в том числе в центре города.

Наши вынуждены постепенно отступать от Бахмута. Это связано с совершенно очевидной причиной. После того как российская авиация и артиллерия полностью разносят населенный пункт, здания и сооружения, вести в них оборонительные бои не представляется возможным. Поэтому украинская армия контролирует западный район этого города, а это в первую очередь высотная застройка, где возможно вести оборонительные действия.

Оборона Бахмута будет продолжаться до тех пор, пока будет действовать та самая "дорога жизни" О-0506 – маршрут, который позволяет обеспечивать всем необходимым украинских защитников и выводить наших раненых. Хотя эта дорога и находится под контролем путинской артиллерии, наши военнослужащие имеют возможность вывозить раненых и получать все необходимое.

Ситуация крайне сложная. Но продолжающаяся оборона Бахмута служит очень важному делу. Она позволяет буквально стачивать человеческие и технические возможности тех подразделений путинской армии, которые проводят атаки на город.

Что касается перспектив, то очевидно, что они напрямую зависят от возможностей наших десантников, которые держат горловину, через которую проходит "дорога жизни". Как долго наши силы и средства смогут удерживать эту горловину, сложно сказать, потому что это в том числе зависит и от технических и человеческих возможностей путинских войск.

Буквально на днях Сергей Череватый, руководитель пресс-службы украинских Сил обороны, защищающих Бахмут, сказал, что интенсивность артиллерийского огня, пехотных атак значительно снизилась по сравнению с теми боевыми действиями, которые были еще неделю или две недели назад. Это говорит о том, что российская армия также расходует немалое количество сил и средств и истощается. А значит, не факт, что она найдет соответствующие ресурсы, чтобы и дальше на аналогичном уровне продолжать атаки на позиции украинских защитников.

Поэтому однозначного ответа нет. Сдадут ли украинские Силы обороны Бахмут, будут ли вынуждены отойти на иные рубежи и позиции в районе Часового Яра , или же будут продолжать держать оборону – итог зависит от стечения ряда факторов.

– Действительно, силы врага истощаются. В частности, есть информация о том, что существенно истощаются силы ЧВК "Вагнер". В Минобороны Великобритании пишут, что Россия ищет более контролируемую альтернативу "Вагнеру" из-за конфликта Пригожина с российским минобороны. Но проблема в том, что ни одна из других ЧВК не сопоставима с "Вагнером". Считаете ли вы, что "Вагнер" необходим только для того, чтобы решить проблему Бахмута, или может быть задействован и на других направлениях?

– Кстати, по численности ЧВК "Вагнер" приравнивается к армейскому корпусу – более 10 тысяч штыков. Украинской армией было уничтожено немалое количество бойцов "Вагнера", но костяк сохранился. Они действуют на этом участке фронта при поддержке воздушно-десантных войск путинской армии. С этим и связана определенная нервозность в заявлениях Евгения Пригожина.

Он опять боится, что успех его армии будет украден регулярной российской армией, как это было в районе Соледара. Тогда основную боевую работу выполнили наемники "Вагнера", но российская пропаганда преподнесла захват всего того, что осталось от города Соледара, как победу российской армии.

Безусловно, это возмущает Пригожина. Он понимает, что от успешности или неуспешности его армии зависит в том числе и финансовое благополучие той империи, которую он создал, – ЧВК "Вагнер" и Concord. В этой ситуации происходит примерно то же самое. Поэтому и возникают эти странные заявления о том, что, мол, "юридически" Бахмут взят – только лишь потому, что где-то на остатках городской администрации наемники "Вагнера" установили флаг.

Если провести параллели с ситуацией в Марьинке, то там бои в самом городе идут уже несколько месяцев. Да, большая часть Марьинки находится под контролем путинских солдат, но это не значит, что украинские Силы обороны не переходят в контрнаступление, не уничтожают все новые и новые партии тех самых российских "чмобиков". Ситуация в Марьинке далека от такой, когда россияне могут заявить: "мы полностью взяли под контроль этот населенный пункт".

То же самое в Бахмуте. Бои продолжаются. Говорить о том, что сейчас путинские войска могут полностью взять город под контроль, как минимум некорректно.

– Кремлевские пропагандисты заявили о том, что части ВДВ России впервые получили установки ТОС-1А "Солнцепек". По оценкам Института изучения войны, они могли развернуть их в районе Кременной. Что это за "Солнцепек"? Насколько это серьезное вооружение?

– На самом деле это страшное оружие. Эта тяжелая огнеметная система стреляет снарядами термобарического типа. Создана она была еще в советские времена. Дальность ее стрельбы относительно невелика – порядка 3-4 километров, но разрушения, которые создают снаряды, просто катастрофические по своим масштабам.

Но российская армия использует "Солнцепеки" не впервые, в том числе они использовались во время атак на "киборгов" – на военнослужащих украинской армии, которые защищали территорию Донецкого аэропорта. Насколько я понимаю, сейчас они были переданы для подразделений десантных войск РФ.

Поэтому, безусловно, это крайне опасное оружие. Думаю, что для наших артиллеристов это будут приоритетные цели для уничтожения. Причем над этим кейсом наверняка будут работать и операторы дронов-камикадзе, которые имеют опыт уничтожения этого типа вооружений.

– По оценкам NewYorkTimes, украинская армия уже готова к наступлению, поскольку получила необходимое вооружение и создала штурмовые подразделения. Но главными вызовами готовящегося наступления там назвали восполнение потерь и сохранение мотивации украинских защитников. По вашему мнению, действительно ли такие проблемы есть?

– Безусловно, такие проблемы есть. Есть у украинских Сил обороны и эмоциональное выгорание, и физическая усталость. Но обратите внимание: на фоне того, что часть украинских сил и средств ведет оборонительные бои на восточном и южном фасе российско-украинского фронта, в том числе на юге реализуют мероприятия контрнаступательного характера, прощупывая оборону врага, одновременно происходит и процесс подготовки украинских сил стратегического резерва – тех самых, которые в перспективе должны будут реализовать программу украинского контрнаступления.

Безусловно, важен фактор усиления боевых возможностей украинской армии, в том числе и за счет реализации планов мобилизации. А она у нас находится в постоянном процессе, то есть военнослужащих запаса определенных военно-учетных специальностей призывают в рамках кампании по мобилизации, проходят курс подготовки и отправляются в боевые подразделения.

Плюс нам всячески помогают западные партнеры путем обеспечения тренинговых миссий, проведения курсовой подготовки, обучения наших военнослужащих в учебных центрах и полигонах не только на территории Украины, но и в странах Европы.