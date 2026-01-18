Массированные ракетно-дроновые атаки страны-террориста России по Украине преследуют сразу несколько целей. Их по меньшей мере пять. Первая и самая главная – нанести военный ущерб нашей стране, вторая – экономический, третья – сломать моральный дух украинцев, четвертая – вызвать "взрыв" или Майдан в Украине, а пятая, самая неожиданная – это сатисфакция. Как это ни парадоксально, большое количество граждан РФ радуются беде, которую эти атаки несут Украине, и наблюдая за преступлениями Кремля, отвлекаются от проблем собственной жизни.

Наиболее распространенная и эффективная тактика российских спецслужб в Украине – это предложение украинцам бешеных денег за совершение преступлений.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– На фоне массированных атак врага по энергетической инфраструктуре Украины, на фоне колоссальных проблем с чисто бытовыми условиями жизни украинцев, можно ли сделать вывод, что Кремль по-прежнему пытается таким образом сломать украинское общество? Если да, почему он каждый раз использует один и тот же метод давления, несмотря на то, что он явно не работает?

– Это, в первую очередь, истощенность украинской инфраструктуры, всей энергетической системы. Газ, тепло, электричество. Она истощена. Она не такая сильная, какой была в 2022 году, и даже не такая сильная, как в 2024 году. Она гораздо сильнее истощена, и в Кремле этим пользуются. Они понимают, что кумулятивный эффект рано или поздно появится.

Плюс их вдохновляют многочисленные заявления украинских чиновников, в том числе Виталия Кличко, который говорит, что горожанам надо покидать Киев. В Кремле понимают: ага, вот здесь слабая сторона, надо туда и давить.

Логика здесь следующая. Я просто приведу несколько примеров, чтобы все было понятно. Представляем себе все цели Российской Федерации исключительно в виде пирамиды. Пирамида Гиза в Египте или пирамида, нарисованная на доске. И вот в самом низу этой пирамиды – военная цель этих атак. Нет электричества, не работают оборонные предприятия, не печатаются дроны, не делаются дипстрайки, Sea Baby, Magura, поэтому проседает ситуация на фронте. И это понятно, ведь дроны не поставляются в армию, нет поражения российской армии, российская армия продвигается намного больше и глубже.

На ступеньку выше по этой пирамидке – это уже экономическая цель. Что здесь интересно? Нет электричества, тепла, газа, не работают предприятия, которые занимаются в перерабатывающей отрасли, что-то производят, что-то отправляют на экспорт, нет валютной выручки, нет поступлений в украинский бюджет, нет выплат военным, нет закупки вооружения. Здесь все понятно. В результате опять фронт проседает, Россия довольна.

Двигаемся выше по этой пирамидке, и третья ступенька – это мораль. Это такое себе, хотя действительно они пытаются сломать мораль, чтобы украинцы устали, сказали: господи, да подпишите уже эту сделку с россиянами на любых условиях, пусть им черт, пусть они забирают что угодно, лишь бы только вернуть нам тепло, интернет и свет. В принципе, по-моему, это работает не очень, но все равно они там как-то себе это прорисовывают.

Предпоследним пунктом будет способность сделать взрыв внутри Украины, чтобы украинцы настолько устали от всего, чтобы просто взорвались, чтобы произошел социальный взрыв, массовые недовольства – снести эту власть, чтобы произошел Майдан 3.0, Майдан 4, неважно, чтобы Зеленский сбежал из страны и власть плавно перешла в руки тех, кто интересен Российской Федерации. Тоже очень маловероятный сценарий, но я думаю, они это хотели бы получить.

И последняя ступенька на верхушке этой пирамиды – это сатисфакция. Думаю, вы тоже видели после каждого обстрела сотни сообщений россиян вроде: "ура, мы им вжали, в каменный век отбросили" и тому подобное. Они этому радуются просто. Таким образом российская власть очень красиво отвлекает внимание россиян от внутренних проблем, от того, что "МакДональдс", "Старбакс" ушли из Российской Федерации, что есть санкции, что трудно жить, что налоги растут. Вместо этого россиянам дают зрелище. И вот они канализируют это свое недовольство жизнью в направлении Украины. Мол, "получили хох*ы, вот вам!" Их это удовлетворяет.

Было много размышлений на тему, как они могут так поступать, они же тоже homo sapiens, люди, голова, две руки, две ноги. Но здесь я постоянно вспоминаю нацистскую Германию. Когда во времена Второй мировой войны все самые большие преступления совершала немецкая армия. Но из кого она состояла? Это были бывшие хлебопеки, люди, которые ремонтировали обувь, люди, которые были художниками, но потом они стали такими кровожадными... Конечно, это уже немножко философское рассуждение, но все равно они довольны тем, что происходит в Украине, и просто забывают о том, что творится внутри России.

– По вашему мнению, какой на сегодняшний день является топовая, самая популярная тактика российских спецслужб в Украине в наших нынешних условиях? Насколько она эффективна?

– Это деньги. Тактика – это деньги. Предлагать бешеные деньги. Конечно, около половины денег, которые обещают, оседают в самой Российской Федерации, среди работников спецслужб, которые их там между собой делят. До украинских исполнителей доходит менее половины, иногда вообще копейки.

Так что деньги. Кто не взял 100 долларов – возьмет 300 долларов. Кто не взял 300 – пойдет за 3000, и так далее. Я думаю, мотивированных морально уже сильно не ищут. Главное, чтобы были деньги – это самый подвижный инструмент.

– И он работает?

– Да, он работает. К сожалению. Мы видим, раз в три дня СБУ задерживает наводчика или корректировщика. Я думаю, что идейные приспешники уже закончились. Все за деньги. Всем надо деньги предлагать.

– Последний вопрос – относительно бывших русскоязычных регионов. Почему я об этом спрашиваю? Потому что Лавров снова вспомнил о так называемой "новороссии". То есть фактически намекнул на то, что аппетиты страны-агрессора очень большие и они не ограничиваются тем, что они уже записали себе в конституцию. По вашим оценкам, есть ли сегодня в Кремле ставка именно на русскоязычность украинцев? Или они от этой темы уже отказались, когда увидели реальную ситуацию в Украине?

– Я думаю, что нет. Русскоязычие – это проблема, придуманная искусственно, и она работает исключительно в Украине. Я вам откровенно скажу, в свое время мне приходилось учиться по специальным учебникам, которые были напечатаны во времена КГБ. Конечно, они еще были в Украине. Там, где было написано "коммунистическая партия", было наклеено "Украина", "Законы Украины", но в целом специфика была старая. Они такие и остаются, здесь ничего не изменилось. Это как в медицине. Основы стандартные для Монголии, для Украины и для Советского Союза.

В этих учебниках было написано, что в отношении любого сообщества, в котором больше двух людей, можно использовать различные инструменты для их разъединения – религиозные, экономические, расовые, языковые и так далее. Начиная с такого: я богатый – ты бедный, я достиг всего – ты ничего не достиг, я чернобровый – ты там лысый, и тому подобное.

Языковой вопрос – один из них, и он почему-то работает исключительно в Украине. Только украинцы его почему-то поймали, и россияне еще больше играют на нем, рассчитывая, что мы внутри начнем бить друг друга. Они действительно хотели бы видеть гражданскую войну в Украине. Для них это был бы идеальный вариант вообще. Тогда Украина сама упала бы в их руки. Я думаю, они на это очень сильно рассчитывают.