Кремль готов к терактам, чтобы остановить наступление ВСУ. Интервью с майором Гетьманом

Так же, как в свое время российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС с целью остановить наступление Сил обороны Украины, сегодня также есть опасность терактов с той же целью. К сожалению, до сих пор остается опасность подрыва Запорожской АЭС, а также крымского завода "Титан", расположенного непосредственно вблизи Крымского перешейка. Когда речь идет о безопасности подобных объектов, военный путь решения проблемы полностью исключен. Следовательно, надежды возлагаются только на мощное международное давление на страну-агрессора Россию.

Видео дня

Наступление Сил обороны Украины происходит настолько быстро, насколько это возможно. Более того – украинские защитники ломают "книжные" представления о том, при каких условиях может происходить процесс освобождения оккупированных территорий. Пока они ведут наступление на трех направлениях. Российские оккупационные войска объективно не смогут удержать такое давление, линия обороны врага будет преодолена. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post заявил, что Кремль вряд ли решится на применение в Украине ядерного оружия. Однако, по его мнению, теракт на Запорожской АЭС более вероятен. Мы помним, как в свое время враг совершил подрыв дамбы Каховской ГЭС, чтобы остановить наступление Сил обороны Украины. Что он может сделать на этот раз?

– Вполне возможно такое предположить, потому что россияне не гнушаются никакими средствами для того, чтобы избежать поражения в этой скорой войне, которое скоро произойдет. В свою конституцию они уже записали, что определенные области Украины являются Российской Федерацией, поэтому отходить с этих территорий, делать "жест доброй воли" они уже не смогут. Они не смогут объяснить своим гражданам, почему это происходит.

На применение непосредственно ядерного оружия, скорее всего, они не отважатся, потому что тогда будет очень серьезный ответ мирового сообщества, в частности, блока НАТО. Генсек Альянса Столтенберг и другие чиновники предупредили Россию: в случае применения ядерного оружия против Украины это будет расцениваться как нападение на блок НАТО, и тогда они будут делать то, что прописано в статье 5 их Устава – будут наносить ответный удар.

Поэтому вряд ли Кремль применит ядерное оружие. Но совершить теракт на Запорожской АЭС… Давайте верить в то, что этого не произойдет, но россияне могут на это пойти, чтобы остановить наступательные действия наших Сил обороны.

– Как сегодня украинские Силы обороны могут не допустить реализации этого страшного сценария?

– Сейчас там находятся российские военнослужащие, поэтому остановить можно только благодаря давлению со стороны международного сообщества. Потому что атаковать Запорожскую АЭС – это именно то, к чему стремятся россияне, чтобы обвинить Украину в том, что там может случиться, упаси бог, какая-то радиационная катастрофа.

Поэтому здесь есть только один путь – международное давление. Не только давление со стороны МАГАТЭ, но и ООН и других международных структур. Должно прозвучать предупреждение России, что в случае такого шага ее могут полностью изолировать от мира. Никакие военные действия здесь недопустимы.

Давайте верить, что все мировое сообщество, весь цивилизованный мир смогут сделать так, чтобы Россия не совершила этот теракт.

– Да, будем надеяться. Но у нас есть еще один достаточно опасный объект – это крымский завод "Титан". Он находится практически непосредственно на Крымском перешейке. Считаете ли вы, что так же, когда украинские Силы обороны приблизятся к этому участку фронта, враг может устроить на этом предприятии теракт?

– Здесь, к сожалению, даже большая вероятность, чем в случае возможного теракта на Запорожской АЭС, потому что это не ядерная опасность. Речь идет о химическом загрязнении местности. Потому опасность здесь действительно серьезная.

– Мы видим, как происходит наступление сил обороны Украины, к сожалению, не очень быстро. Мы понимаем, насколько это тяжело, в частности, из-за плотного заминирования территорий. Тем не менее, наступление продолжается. По вашему мнению, в чем главное препятствие? Можно ли его преодолеть с помощью новых технических средств или вооружения, которые предоставляют Украине западные партнеры?

– Любое вооружение помогает нашим Силам обороны продвигаться вперед и совершать наступательные действия, но само по себе оно не решает вопроса победы. Побеждает армия, используя наиболее современную технику.

Но говорить о том, что наше наступление происходит медленнее, чем кому-то хотелось бы – я с этим категорически не соглашаюсь. Ибо имея меньшее количество живой силы, хотя о наших военных так нельзя говорить, меньшее количество техники, артиллерийских систем, снарядов, имея меньше всего, чем есть у врага, мы все равно продвигаемся и при этом несем потери в десятки раз меньше, чем несет враг.

Вообще, я не уверен, что любая армия в мире могла бы предпринимать наступательные действия – имея меньше всего, не имея господства в воздухе. Мне кажется, разговоры о медленном наступлении – это российский нарратив для того, чтобы убедить наших партнеров, что нашей стране помогать не стоит, мол, видите ли, они не так быстро продвигаются… Но мы продвигаемся настолько быстро, насколько это возможно.

Мы помним, какие цифры озвучивались перед началом войны: мол, преимущество наступающей стороны должно быть в 30 раз больше, тогда наступаем и побеждаем. У нас, напротив, всего меньше, но мы наступаем и побеждаем.

– Замминистра обороны Анна Маляр сообщила о том, что Силы обороны продолжили наступление в районе Бахмута, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На ряде участков они преуспевают. В частности, в направлении Урожайного к югу и юго-востоку от Старомайорского. Как вы считаете, какое направление наступления наших Сил обороны сегодня наиболее перспективно с точки зрения ситуации, сложившейся на фронте?

– Как оценивали наши партнеры, американская, британская разведка, Институт изучения войны и другие аналитики, россияне не способны удержать всю линию обороны на юге и юго-востоке, если мы будем атаковать по двум или трем направлениям. Сейчас у нас есть три направления – Бердянское, Мелитопольское и Волновахское – из Угледара мы также начинаем предпринимать наступательные действия.

Где именно будет главный удар, будет ли сразу три главных удара – это знает только наш Генеральный штаб. Но принципиально то, что россияне не способны удержать весь этот участок фронта, если будет наступление на трех направлениях. На одном из них будет точно прорыв линии обороны врага.