Тяжелые бои продолжаются: Маляр указала на самые горячие направления фронта
Украинские военные, несмотря на тяжелые боевые условия и сопротивление врага очищают украинскую землю от захватчиков. Силы обороны продолжают наступать в районе Бахмута, а также в Мелитопольском и Бердянском направлениях. На ряде участков они преуспевают.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. Она указала на самые горячие направления фронта
По словам Маляр, украинские войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского.
Чиновница также подчеркнула, что наступательные действия ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.
В то же время Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
На Бахмутском направлении, по словам Маляра, украинские войска продолжают наступательные действия на южном фланге. Зато оккупанты безрезультатно пытались восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Идут тяжелые бои.
Между тем Авдеевское и Марьинское направления "неприступны для врага", подчеркнула замминистра.
"Сколько они не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", – резюмировала Маляр.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки российских оккупантов на Донбассе и продолжают наступать на юге нашего государства. В частности, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дало импульс контрнаступлению ВСУ. Такие снаряды поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские, наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для наземных войск.
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