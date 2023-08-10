Тяжелые бои продолжаются: Маляр указала на самые горячие направления фронта

Украинские военные, несмотря на тяжелые боевые условия и сопротивление врага очищают украинскую землю от захватчиков. Силы обороны продолжают наступать в районе Бахмута, а также в Мелитопольском и Бердянском направлениях. На ряде участков они преуспевают.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. Она указала на самые горячие направления фронта

По словам Маляр, украинские войска имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского.

Чиновница также подчеркнула, что наступательные действия ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

В то же время Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении, по словам Маляра, украинские войска продолжают наступательные действия на южном фланге. Зато оккупанты безрезультатно пытались восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Идут тяжелые бои.

Между тем Авдеевское и Марьинское направления "неприступны для врага", подчеркнула замминистра.

"Сколько они не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину", – резюмировала Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки российских оккупантов на Донбассе и продолжают наступать на юге нашего государства. В частности, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дало импульс контрнаступлению ВСУ. Такие снаряды поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские, наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для наземных войск.

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