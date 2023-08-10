Враг прорывается на пяти направлениях, попытки наступления РФ на Донбассе отбиты – Генштаб

Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки российских оккупантов на Донбассе. Захватчики же пытаются прорваться по пяти направлениям. В течение суток здесь произошло около 25 боевых столкновений.

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При этом Силы обороны продолжают наступать на юге нашего государства. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 10 августа 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары в районах Степного и Константиновки Сумской области. Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелка, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты пытались наступать в районе Надежды и южнее Новоселовского Луганской области. Удачи не имели. При этом артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Также артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Предтечи Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. Враг нанес авиационный удар в районе Северного. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Однако артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Там же нанес авиационный удар. Кроме того, артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Большой Новоселке, Благодатному Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики по авиации ударили по району Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговское, Красное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага также подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Республиканец, Красный Маяк, Дорожное, Казацкое, Антоновка и Громадное Херсонской области и Херсон; Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.

В то же время, украинские защитники продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также предпринимают меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также наши защитники уничтожили 7 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 узел связи противника.

Напомним, оккупационные российские войска на востоке Украины сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск. Сейчас попытки врага продвигаться безуспешны, Силы обороны сдерживают атаки оккупантов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины на Таврическом направлении, охватывающем линию фронта от Херсонщины до Авдеевки, уничтожили 8 складов боеприпасов и 1 пункт управления оккупантов. Кроме того, враг потерял 244 военных, из них 93 погибшими, а также 18 единиц военной техники.

Как сообщал OBOZREVATELЮ, применение кассетных боеприпасов вместе с новой тактикой дало импульс контрнаступлению ВСУ. Такие снаряды поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские, наносят удары по скоплениям вражеской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для наземных войск.

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