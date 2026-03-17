Кремль хочет отправить на оккупированные территории Украины более 100 тыс. россиян: что задумали

До 2045 года руководство страны-агрессора России планирует переселить почти 114 тысяч своих граждан на временно оккупированные территории Украины. Такие намерения заложены в так называемые "планы развития" захваченных россиянами регионов.

По данным российских медиа, переселение предусмотрено в рамках проектов развития оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В этих регионах, в частности, незаконные власти планируют возвести более 13 млн квадратных метров жилья, а также новые школы и больницы.

Также оккупационное руководство заявляет о намерении провести масштабное обновление разрушенной россиянами инфраструктуры. В планах построить более 3 тысяч километров дорог, модернизировать железную дорогу, построить новые станции и восстановить аэродромы.

Отдельным направлением в Кремле определили развитие туризма: до 2044 года на оккупированных территориях ожидают до 9,4 млн посетителей. Среди локаций, которые оккупанты называют перспективными: Геническ, Приморское, Арабатская стрелка, побережье Запорожской области, а также Мариуполь и Скадовск.

