Кремль не выдержит обвала цен на нефть, Путину придется сворачивать войну. Интервью с российской оппозиционеркой Курносовой

Президент США Дональд Трамп призвал к снижению мировых цен на нефть. По его мнению, именно из-за того, что они по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне, страна-агрессор Россия имеет возможность продолжать войну против Украины. Действительно, эта мера может быть очень эффективной. Удешевление нефти до 50 долларов за баррель и ниже де-факто лишит Россию прибыли. При этом расширение рынков сбыта не спасет ситуацию. В свое время именно падение цен на нефть привело к развалу Союза, а путинская Россия сегодня еще менее устойчива к подобным катаклизмам.

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Может ли глава Кремля Владимир Путин открыть собственный кошелек или кошельки своих друзей, чтобы оплачивать войну в Украине за свой счет, когда государственная казна РФ окажется пустой? Нет, это невозможно из-за слишком большой любви кремлевского диктатора к деньгам. Более того, подобные предложения членам его окружения могут привести к тому, что те задумаются об устранении вождя.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп призвал снизить мировые цены на нефть. По его мнению, в таком случае война в Украине могла бы быстро закончиться. "Пока цены будут высокими, война будет продолжаться", – подчеркнул он. Вместе с тем в Кремле заявили, что "не видят здесь ничего нового" и де-факто признали эти угрозы пустыми. Считаете ли вы, что действительно такой шаг, как снижение мировых цен на нефть, может существенно сказаться на агрессии Кремля в отношении Украины?

– Безусловно, война – дело дорогое. И то, что у Путина пока хватает денег на войну, очевидно для всех. Несмотря на то, что уже сегодня российская экономика испытывает определенные сложности. В свое время, когда упали мировые цены на нефть, рухнул Советский Союз. В этом смысле путинская система гораздо менее устойчива, чем советская. Так что падение цен на нефть серьезно подорвет его возможности воевать.

– Тем не менее, мы видим, что у Путина есть огромные рынки сбыта для нефти, в том числе Китай и Индия. Может ли он только за счет расширения рынков сбыта компенсировать потери в цене, если таковые будут за счет снижения мировых цен?

– Это невозможно просто потому, что стоимость добычи российской нефти достаточно дорогая. Это не страны Персидского залива, у которых нефть достаточно дешевая. При падении цен ниже 50 долларов за баррель у России просто не останется прибыли. Соответственно, будет уже не важно, расширять рынки или нет – прибыли просто не будет.

Что касается Китая и Индии, то, безусловно, даже сегодня они не компенсируют потерю европейских рынков. Что касается импорта газа, то уже можно сказать, что экспорт газа у России если и не обнулился, то происходит в совершенно другом объеме, чем было раньше. Соответственно, если будут отрезаны еще и рынки нефти, то бюджет если и не совсем схлопнется, то будет испытывать колоссальные сложности. Уже сейчас бюджет России в достаточной степени дефицитный.

– Есть государственный бюджет РФ, а есть еще и "бюджет" самого Путина, его окружения, "башен Кремля" и так далее. Допускаете ли вы, что в самом крайнем случае Путин может пустить в ход свои собственные капиталы для того, чтобы иметь возможность продолжать войну против Украины?

– Нет, это невозможно. Путин – человек, который, в отличие от Сталина или от Ленина, которые при всей их мерзости были, в первую очередь, идеологически мотивированными, не такой. Для него всегда самым важным были деньги.

Другое дело, что он считает современных лидеров слабаками. Его главный ресурс сегодня – это возможность убивать россиян и не нести за это никакой ответственности. Но эта возможность у него есть до тех пор, пока у него есть деньги. Ну а личную кубышку и кубышки свих друзей он никогда не распечатает, потому что после этого друзья могут перестать быть друзьями.

– Как вы думаете, что сегодня более опасно для Путина и его режима – потеря денег, о которых мы говорим, или проигрыш в войне?

– Это связанные вещи. Потому что, когда будут потеряны эти деньги, то будет невозможно вести войну в тех масштабах, в которых он ее ведет сегодня. Поэтому ему придется каким-то образом войну сворачивать. А это для него тоже определенные имиджевые потери. Конечно, он может попытаться их компенсировать, но тем не менее, все это будет показывать российским элитам, что, возможно, лучшим для них будет каким-то образом от него избавиться. А это есть начало политического транзита.

– По вашим оценкам, что может оказать по-настоящему сильное влияние на позиции России в этой войне, кроме падения мировых цен на нефть?

– Самое сильное влияние – это освобождение России от Путина. И это самый быстрый способ окончания войны. А вот как прийти к этому, пока неизвестно. Поэтому все ходят вокруг, но пока не могут ответить на этот вопрос.