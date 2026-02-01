Кремль продолжает делать ставку на заключенных как расходный ресурс — разведка

В России продолжают делать ставку на заключенных как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе Госдума РФ за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020–2025 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины. Освобождение получили только осужденные за тяжкие уголовные преступления.

Что известно

В частности инициативу так называемой"широкой амнистии" отклонили для ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, участников протестов, журналистам, критикам власти, женщинам и вдовам участников войны и предпринимателям.

Последнюю масштабную амнистию Россия проводила еще в 2015 году. В пояснительной записке комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству указано, что амнистия "потеряла актуальность" из-за якобы "гуманизации" УК РФ.

На самом деле, как сообщает разведка, речь идет об избирательном освобождении от ответственности мобилизованных и контрактников и ограниченные послабления для беременных и матерей детей до 14 лет исключительно для того, чтобы они участвовали в войне.

Таким образом, происходит освобождение рецидивистов через фронт, которые возвращаются к мирной жизни и снова убивают, говорят в СВРУ. Дополнительно сообщается, что с 2022 года российские суды признали виновными более 8 тысяч участников войны против Украины, из которых почти 900 проходили по делам о насилии, чьи действия привели к смерти 423 человек.

Напомним, по данным Bloomberg, президенту России Владимиру Путину остается все меньше времени на достижение мирного соглашения в войне против Украины, поскольку страна-агрессорка сталкивается с серьезным дефицитом бюджета для финансирования вторжения. Именно дефицит бюджета ослабляет позиции России и сужает для главаря Кремля "окно возможностей" для продолжения войны "без серьезных внутренних экономических последствий".

Между тем в Москве наблюдается резкоепадение количества желающих служить по контракту на фронте в Украине. По данным столичной мэрии, в 2025 году на войну отправились 24 469 москвичей, что на 25% меньше, чем в предыдущем году.

Как сообщал OBOZ.UA, срочников ВС РФ заставляют подписывать контракты для участия в войне против Украины еще на пути к месту службы. В частности, это произошло с девятью юношами, которых отправили для прохождения службы в воинские части Приморского края.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!