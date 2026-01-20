В Москве наблюдается резкое падение количества желающих служить по контракту на фронте в Украине. По данным столичной мэрии, в 2025 году через Москву на войну отправились 24 469 человек – на 25% меньше, чем в предыдущем году.

Особенно резкий спад зафиксирован в декабре, когда контракты заключили лишь 879 человек против почти 2 тысяч в 2024-м. Об этом сообщает "Верстка".

Как отмечают собеседники издания, планы по набору контрактников в Москве "фактически провалились".

Вместо ожидаемого роста на 30–40% количество желающих сократилось.

"Людей меньше, никакого наплыва нет", – констатировал собеседник, подчеркнув, что нынешний набор является самым низким за все время деятельности пунктов отбора.

Другой источник в администрации мэра Москвы объясняет спад психологическим и эмоциональным выгоранием населения.

"Россияне устали от войны, а те, кто реально хотел отправиться на фронт, уже давно это сделали", – отметил источник, добавляя, что сейчас на фронт идет в основном "всякий сброд".

Для подтверждения этой оценки были предоставлены записи собеседований с потенциальными контрактниками, где заметны хаотичность и неподготовленность лиц, которые приходят подписывать контракты.

В частности, на одном из таких собеседований сотрудник Единого пункта отбора на военную службу по контракту спросил мужчину о его психическом здоровье, что вызвало очевидное непонимание и путаницу в ответе. Подобные случаи демонстрируют, что эффективность набора серьезно снизилась из-за нехватки мотивированных добровольцев и общей усталости общества от войны.

