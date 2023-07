Кремль пытается изобразить контрнаступление ВСУ как неудавшееся: в ISW указали на отчаяние Путина

В Кремле и более широком российском информационном пространстве активизируют попытки изобразить контрнаступление Украины как неудавшееся. В этом стремлении сам российский диктатор Владимир Путин спешит похвастаться, мол, оккупанты "уничтожают десятки единиц техники ВСУ".

Также он продолжает приписывать украинским силам "большие потери" личного состава, но при этом умалчивает о собственных 244 тыс. наемников, ликвидированных на украинском фронте за последние 17 месяцев. В Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) указали, как отчаянно кремлевский лидер пытается изобразить из себя эффективного руководителя военных действий.

Так, 27 июля Путин утверждал журналистам, что за последние дни войска РФ якобы уничтожили 39 их 50 единиц бронетехники, которые украинские Силы обороны "задействовали" в наступлении на Запорожском направлении.

Также он заявил, что российские оккупанты "убили 60% украинского личного состава", проводившего эти атаки, а еще "40% пилотов украинской боевой авиации" в этом районе.

"Путин ранее заявлял, что войска РФ уничтожили невероятное количество украинской техники во время украинских контрнаступательных операций, хотя его цифры относительно украинских атак в последние дни указывают на то, что он преувеличивает вероятные украинские потери", – подчеркнули в ISW.

На фоне озвученного лидером Кремля бреда российские блогеры также утверждали, мол, оккупационные войска страны-агрессора уничтожили "десятки украинских бронемашин". Они преподносили россиянам предполагаемые украинские потери как доказательство того, что "контрнаступление ВСУ застопорилось".

Но примечательно, что представление Кремлем и российским информационным пространством украинского контрнаступления заметно нарушает ранее указанное Москвой руководство, предписывающее росСМИ не преуменьшать потенциал успешных наступлений Сил обороны Украины.

"Усиливающееся изображение украинского контрнаступления как неудачной попытки предполагает, что политика Кремля в освещении войны направлена на поддержку усилий по продвижению Путина как эффективного руководителя военных действий", – объяснили в ISW последнюю риторику диктатора и пропагандистов государства-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оппозиционерка Ольга Курносова убеждена, что Путину не сообщают плохие новости, в том числе о войне против Украины. По ее словам, кремлевский диктатор мог не знать о подготовке к попытке военного переворота главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а еще он не в курсе того, что происходит с его войсками на украинском фронте.

