'Россию можно остановить только глобально': Зеленский рассказал о разговоре с генсеком НАТО, визите Умерова в Южную Корею и госбюджете-2025

Привлечение Москвой военных Северной Кореи к вооруженной агрессии против Украины является "глобализацией войны". Соответственно, остановить агрессоров тоже можно только глобально.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогам дня. По словам главы государства, на этот счет по его поручению глава Минобороны Рустем Умеров говорил с высшим руководством Южной Кореи.

В частности, глава Минобороны встретился с президентом, министром обороны, а также с советником по национальной безопасности Южной Кореи.

"По возвращению министра Умерова я ожидаю его доклада о переговорах в Сеуле. Круг вопросов очевиден. Это все, что касается привлечения КНДР к войне против Украины – всех аспектов этого привлечения. И то, что мы можем сделать вместе. Наличие не только ракет и снарядов из Северной Кореи в арсеналах России, но и солдат на фронте – это глобализация войны, на которую пошла Россия и которую только глобально можно остановить", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за применения Россией новой баллистической ракеты по Украине состоялась встреча Совета Украина – НАТО на уровне послов. Теперь эту тему обсудили уже на уровне главы украинского государства и главы Североатлантического альянса.

"Только что говорил с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО. Мы обсудили имеющиеся возможности реагирования на применение по Украине баллистической ракеты средней дальности "Орешник" – необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нам нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров", – рассказал Зеленский.

Он также напомнил главе НАТО, что решения саммита Альянса в Вашингтоне по ПВО и поставкам оружия "до сих пор не реализованы полностью".

"Мы очень ожидаем этого, и это значительно влияет на мотивацию, на моральное состояние наших людей. Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях. Чтобы Россия чувствовала, что такое война", – отметил президент.

Также Зеленский и Рютте обсудили "скоординированную работу по приглашению Украины в НАТО".

В целом, по определению президента, "сегодня был очень активный день в целом". Он провел совещание с главой Кабмина, министром финансов и представителями Верховной Рады по поводу основных параметров государственного бюджета на следующий год.

"Мы договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год – сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное – все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы", – пообещал глава государства.

И как всегда, президент поблагодарил всех воинов Украины.

"Самыми горячими направлениями на войне остаются донецкие. Прежде всего это Кураховское направление – больше всего боев там, наиболее жестокие штурмы. Также Покровское направление, Купянское. Я благодарен всем нашим подразделениям – каждому солдату, сержанту и офицеру, которые уничтожают оккупанта и обеспечивают защиту наших позиций", – поблагодарил президент.

Напомним, что министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении осудили эскалацию ядерной риторики со стороны Кремля, назвав ее "безответственной и угрожающей". Так они прокомментировали удар РФ "Орешником" по Днепру.

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