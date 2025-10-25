Кремль разработал новую методичку для воздействия на молодежь оккупированных территорий Украины – ГУР

Кремль спустил своим ставленникам на оккупированных территориях новые методички, направленные на усиление влияния на украинскую молодежь. В "рекомендациях" Москвы содержатся советы по выявлению детей, которые интересуются событиями в Украине, читают международные ресурсы или оставляют "антипутинские" комментарии в соцсетях.

Для идеологической "перепрошивки" несовершеннолетних украинцев россияне концентрируются на формировании у них "толерантного отношения" к российскому вторжению и навязывании пропагандистской имперской версии истории, в частности Второй мировой войны. Подробности раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как Кремль собирается идеологически "перепрошивать" украинских детей на оккупированных территориях

По данным военной разведки, недавно кремлевские пропагандисты разработали новые методические рекомендации для "профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма" среди молодежи, проживающей на временно оккупированных Россией территориях.

"В документе оккупантам и местным коллаборационистам советуют выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, интересуются событиями в Украине или просто читают международные ресурсы, и проводить с ними "воспитательную работу", – отметили в ГУР.

Там отметили, что под "воспитанием" в Кремле подразумевают формирование у украинских детей мировоззрения, искаженного российской пропагандой.

Так, "методичка" советует ограничить доступ подростков к историческим материалам, особенно о Второй мировой войне. Вместо этого предлагается навязывать российскую пропагандистскую историю "великой отечественной", что должно укоренить российский имперский нарратив.

Также Кремль требует регулярно проводить идеологические занятия, которые будут формировать у украинских детей толерантность к российскому вторжению в Украину и прививать ценности общественного повиновения правящему режиму.

"Такие действия Кремля являются составной частью геноцида украинского народа — агрессивная пропаганда среди детей с целью уничтожения их национальной идентичности грубо нарушает нормы международного права", – отметили в ГУР.

Там также добавили, что среди разработчиков "методички" указаны россияне Ирина Бобраковская, Александра Быкадрова, Сергей Венцель, Ольга Галанина и Елена Малик. Все эти люди являются "педагогами" или "учеными", специализирующимися на ведении пропагандистских кампаний.

"ГУР МО Украины отмечает: авторы материалов и все причастные к идеологическому воздействию на украинских детей будут нести полную и неотвратимую ответственность", – подчеркнули в разведке.

