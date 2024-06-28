Кремль верит в прорыв фронта, это критическая фаза: военный эксперт оценил ситуацию на фронте

Страна-оккупант Россия верит в возможность оперативного прорыва фронта и захода в глубь украинской обороны. Об этом свидетельствует высокая интенсивность боевых действий, наблюдаемая в последние месяцы.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "Те обострения, которые возникают на том или ином участке фронта, свидетельствуют о том, что Россия сохраняет намерения и верит, что сможет добиться оперативного прорыва, выхода в глубину украинской обороны", – убежден он.

По оценкам эксперта, среднесуточное количество боевых столкновений составляет около ста, и это свидетельствует о "стабильно высокой интенсивности боевых действий".

В то же время, говоря о риске прорыва украинской обороны, Мельник отметил, что для такой оценки недостаточно информации.

"Если говорить о рисках, то здесь нужно быть очень осторожным, ведь я не владею ситуацией в отношении наших линий обороны. Это не только наличие инженерно-фортификационных сооружений, это также обеспечение личным составом, качество личного состава, наличие резервов, способность перебрасывать эти резервы с одного участка на другой", – пояснил он.

Эксперт отметил, что Украина имеет общее представление о том, каковы возможности российской оккупационной армии. "Но что касается нашей стороны, то по понятным причинам многие детали не раскрываются, а в официальных заявлениях, по моему мнению, иногда делается слишком большой акцент на том, чтобы успокоить общество, не вызывать излишней тревоги и паники".

"Следовательно, сейчас продолжается эта критическая фаза, когда Россия обладает стратегическим преимуществом на театре боевых действий", – подытожил он.

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Как писал OBOZ.UA, по информации Генштаба ВСУ, в течение суток 20 июня на фронте произошло около 130 боевых столкновений. В частности, враг активизировался в Покровском направлении.