Кремль замахнулся на Одессу и имеет на это две причины. Интервью с Иваном Ступаком

Страна-агрессор Россия не оставляет надежд захватить регионы Украины, которые она считает мифической "Новороссией". Речь идет о востоке, юго-востоке и юге нашей страны. Большое значение для врага имеет также город Одесса. В Кремле не раз называли его "исторически российским". Более того – в Telegram есть одесский канал, который собирает информацию о прилетах по городу и зарегистрирован... в Роскомнадзоре.

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Хорошая новость в том, что враг практически не имеет источников информации о реальном положении дел в том или ином населенном пункте Украины, поэтому многочисленные проекты, в том числе по расшатыванию ситуации внутри страны, терпят фиаско. Органы власти хорошо "почищены" от кремлевских агентов. Сегодняшние одесситы уже не те, которые были в начале 2022 года, да и СБУ на отлично выполняет свою работу.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Помощник Путина Николай Патрушев назвал Одессу "исторически российским" городом. Собственно, для кремлевских имперцев это привычная риторика. Впрочем, мы видим, что чисто военным путем для врага крайне проблематично захватить Одессу, Николаев и другие города и регионы, которые в Кремле причисляют к "Новороссии". Предполагаете ли вы, что в Москве будут делать ставку на расшатывание ситуации внутри этих регионов с тем, чтобы те сами подвинулись в сторону "русского мира"?

– Я думаю, они этого хотят, планы такие есть. Но другая история, смогут ли эти планы быть реализованными, насколько они соответствуют реальности. Если еще пять лет назад можно было говорить о том, что эти планы плюс-минус относятся к земле, ведь АТО было, но люди ездили на оккупированные территории, железнодорожное сообщение было, и в Москве могли черпать информацию, то сейчас им приходится черпать информацию из ограниченных ресурсов.

Такого доступа к власти в Украине, как была раньше, у них уже нет. На местах их агентура неквалифицированная. Какого-то безработного попросили, он пошел, что-то посмотрел... Это абсолютно не тот уровень. Это должен быть уровень областной администрации, или Офиса президента, или Кабмина, или какого-то министерства. Так что, думаю, планы у них есть, но для реализации ресурсов точно нет.

Почему именно Одесса? Понятно, что их не интересует русскоязычное население. Они их убивают, им на них наплевать. Кремль хочет, во-первых, лишить Украину выхода к морю, во-вторых – забыть про аннексию Приднестровья, а в-третьих – создать угрозу для Евросоюза, НАТО.

– Итак, вы считаете, что на сегодня украинские органы государственной власти хорошо очистились от кремлевских агентов влияния?

– Я уверен, что очень хорошо очистились. Конечно, они еще есть. Кто-то залег на дно, против кого-то нет достоверных данных. Допустим, все знают, что какой-то журналист был пророссийским, что он работал на Кремль, но сейчас не работает, и у следователей банально нет доказательств для привлечения его к ответственности. Но он "на карандаше", за ним наблюдают. Как только он активизируется, сразу начнется работа по нему.

Есть люди, которых вербуют. В частности, это корректировщики, наводчики огня. К примеру, есть телеграмм-бот "Типичная Одесса". Они просто неприкрыто собирают информацию о результатах прилетов по городу Одесса. Они говорят: бросайте нам все фото и видео, мы все прекрасно обрежем, никто не догадается. И полная лента прилетов по Одессе.

У него около 260 тысяч подписчиков. Я понимаю, что большая часть из них – жители Одессы и области. Но, как говорится, "Штирлиц никогда не был так близок к провалу" – если зайти в профиль этого паблика, можно увидеть, что он зарегистрирован в Роскомнадзоре. Нет слов. Вот так они работают.

– Вы упомянули о прилетах. Давайте вспомним: когда Путин начинал широкомасштабное вторжение в Украину, он был уверен в том, что русскоязычные жители Украины его поддержат, будут встречать оккупационную армию с хлебом-солью. Сейчас похоже на то, что кремлевский диктатор рассчитывает, что сможет расшатать ситуацию в Украине именно через эти прилеты по гражданской инфраструктуре, по мирным гражданам. Он думал, что из-за этого люди выйдут на улицы и будут требовать отставки действующей власти. Насколько такие планы коррелируются с реальностью?

– Я думаю, что они нем коррелируются вообще. Это фантазии людей, которые вообще не понимают ситуации на земле. Да, возможно, там так же, как и в Днепре, есть люди, которые смотрят, им страшно... И в Запорожье есть такие люди. И в Одессе такие есть. Но в целом одесситы изменились. Они уже не те, которые были в 2021 году или даже в начале 2022 года. Большое количество среди них с проукраинской позицией. Многие одесситы воюют.

Но россияне просто не понимают, что происходит на земле. Они не чувствуют, что есть. Поэтому их планы не соответствуют действительности.

Вспомните классический пример начала широкомасштабной войны, когда россияне в Киеве, в Ровно гамселили по башням эфирного телевидения. Расчет был такой: нет телевидения, украинцев можно забрасывать дезинформацией, они не будут знать, куда двигаться... Вы что, не в своем уме? Конечно, мы знали, куда двигаться, мы нашли источники информации. Но им казалось, что это будет работать.

То есть, очень много проектов, которые они хотят реализовать, не понимая, что происходит на земле. Поэтому это не работает.

– Последний вопрос – о роли Службы безопасности Украины в контексте противодействия таким планам и действиям врага. Давайте говорить не только об Одессе, но и о других регионах, которые Россия считает частью "Новороссии". Это Харьков, Луганск, Донецк, Николаев, Херсон. Считаете ли вы, что здесь СБУ работает так, как надо, несмотря на случаи коллаборации, корректировки вражеского огня и тому подобное?

– СБУ действительно работает – без преувеличения. Каждый второй-третий день происходит задержание корректировщика, наводчика, наводчицу огня. И это не просто задержание, но и реальные тюремные заключения. То есть людей, которые работают на РФ, не просто задерживают, но и выносят судебные приговоры. 15 лет заключения, пожизненное. В частности, мы видели, сколько было задержано клириков Российской православной церкви (РПЦ), сколько было обменяно по выгодному "курсу" наших бойцов.

Кстати, сто процентов поджигателей автомобилей украинских военных задержаны. Конечно, дела находятся на разных этапах, но все дела раскрыты. Например, на днях был задержан венгерский шпион. Мы знаем, что Венгрия сотрудничает с РФ, и все те данные, которые они собирали по Закарпатью, наверняка передавали России. Мы знаем, что венгерский язык – самый сложный в мире, но все равно смогли прослушать, понять. Таким образом, работа продолжается, и это важно.