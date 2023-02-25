Кремлю нечего было сказать: в ISW объяснили молчание Путина в годовщину вторжения РФ в Украину

Российский диктатор Владимир Путин не комментировал годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Эксперты связывают это с тем, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных главой Кремля целей, и не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

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Вместо президента РФ к россиянам фактически обратился террорист Игорь Гиркин и предрек неизбежное поражения страны-агрессора. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Комментарии о годовщине полномасштабной геноцидной войны РФ против Украины выдали некоторые кремлевские пропагандисты. Также на дату отреагировал террорист Гиркин, который "перепрофилировался" в блогера. Он пожаловался, что никто в РФ не помнит о больших потерях российской оккупационной армии, а также спрогнозировал, что Россия вступила в длительную войну на истощение.

В то время, как Путину нечего было сказать своим гражданам, террорист Гиркин выдал, что Украину, которая получает международную поддержку, трудно победить силами немотивированной оккупационной армии. При этом он пожаловался, что пропаганда в недостаточной степени промывает мозги россиянам.

Также очередное неадекватное заявление сделал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В своих больных фантазиях он размечтался, что РФ выиграет войну и отодвинет "угрожающие России границы, насколько это возможно, даже если они будут у границ Польши". При этом аналитики ISW подчеркнули, что ранее Кремль неоднократно использовал Медведева для поддержки информационных кампаний и для отвлечения внимания от военных неудач России.

Напомним, российский террорист, бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин известен также по прозвищу "Стрелков", раскритиковал последнее обращение к народу президента РФ Владимира Путина. Гиркин предрек диктатору свержение власти после поражения в войне, а себе Гаагу.

Ранее Путин сделал очередное циничное заявление, касающееся военной агрессии против Украины. Глава Кремля, который развязал преступную войну, утверждает, что "правда – на его стороне".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию, припугнул россиян страшилками о Западе и в очередной раз выдал, что якобы не воюет с Украиной. Он также заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегическом наступательном оружии.