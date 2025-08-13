Крепостной пояс из четырех крупных городов: в ISW проанализировали, как повлияет на фронт потеря Украиной всей Донетчины

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа сообщается, что Кремль на переговорах будет требовать, чтобы Украина отдала России всю территорию Донецкой области. Это требование Москва выдвигает как предпосылку для прекращения огня, ни о каких гарантиях безопасности речь не идет вообще.

Для Украины Донецкая область с ее укрепленными оборонительными позициями и крепостным поясом из четырех крупных городов является стратегически важной. К каким последствиям привела бы оккупация Россией всего региона, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Чего на самом деле требует Путин

Из сообщений, просочившихся в СМИ перед встречей на Аляске, известно, что Кремль требует, чтобы Украина без боя отдала России всю Донецкую область, которая является для Киева стратегически важной территорией. На других направлениях фронта Украина, по версии Москвы, должна "заморозить" боевые действия. При этом эти требования не являются частью потенциального "мирного соглашения": их Кремль выдвигает исключительно как предпосылку для прекращения огня – без каких-либо гарантий невозобновления боевых действий.

Аналитики отмечают, что фактически Кремль хочет, чтобы Украина добровольно отказалась от своего "пояса крепостей" – критически важной линии обороны, которая выстраивалась с 2014 года, которую россияне не способны ни быстро охватить, ни прорвать. При этом, подчеркнули в ISW, сделать это Киеву предлагается в обмен на "ничего".

Насколько соответствуют эти требования позиции Путина, которую тот высказал на встрече со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом 9 августа – неизвестно: с тех пор представители Белого дома, включая самого Уиткоффа, озвучили четыре разные вариации "условий" Кремля.

Что представляет собой "крепостной пояс" в Донецкой области

Линия украинской обороны в Донецкой области состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск, с общим довоенным населением более 380 537 человек. Пояс имеет длину около 50 километров.

В течение последних 11 лет Украина вкладывала время, деньги и усилия в укрепление этой линии обороны и создание значительной оборонной промышленной и оборонной инфраструктуры в этих городах и вокруг них.

Славянск и Краматорск образуют северную половину крепостного пояса и служат важными логистическими центрами для украинских войск, обороняющихся в Донецкой области. В южной части крепостного пояса лежат Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка.

Оборонительные позиции в упомянутых городах и вокруг них украинские войска начали создавать еще с 2014 года – как только выбили из них российские гибридные войска. И усилия не прошли даром: в 2022 году Россия так и не смогла захватить Славянск, зато уже несколько лет безуспешно пытается охватить крепостной пояс, что, подчеркивают аналитики, свидетельствует об успехе долгосрочных усилий Украины по укреплению этой линии обороны.

Сейчас россияне пытаются обойти крепостной пояс в Донецкой области с юго-запада и захватить его. Однако на это, считают в ISW, России понадобится минимум несколько лет.

К чему привел бы выход Украины из Донецкой области

Аналитики отметили, что отказ Украины от неоккупированной части Донецкой области приведет к тому, что российские войска окажутся на границах этого региона, а новые украинские позиции будут значительно менее защищенными, чем текущая линия обороны.

При таком развитии событий украинским силам необходимо будет срочно создавать массивные оборонительные укрепления вдоль приграничных районов Харьковской и Днепропетровской областей, где местность плохо подходит для создания линии обороны.

Потенциальные украинские оборонительные линии в этом районе будут проходить через открытые поля, а естественные преграды, такие как реки Оскол и Северский Донец, находятся слишком далеко на востоке, чтобы служить оборонительными позициями для украинских войск, которые будут защищать границу Донецкой области.

Кроме того, отметили в ISW, потенциальное установление новой линии фронта вдоль границы Донецкой области также потребует масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с масштабной долгосрочной миссией по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.

Еще одна очень существенная угроза заключается в том, что россияне, заняв позиции вдоль приграничных районов между Донецкой и Харьковской областями и Донецкой и Днепропетровской, обеспечили бы для себя значительно более выгодные позиции для дальнейшего наступления на Харьковскую и Днепропетровскую области, чем они имеют сейчас.

Принуждение Украины отдать России западную часть Донецкой области переместило бы российские войска на 82 километра дальше на запад вглубь территории Украины.

Переход под контроль агрессора города Лиман создал бы благоприятные условия для россиян, чтобы атаковать украинские позиции в Харьковской области на восточном берегу реки Оскол при возобновлении боев. Российские войска могли бы тогда попытаться повторить усилия 2022 года и использовать Славянск и дальнейшее продвижение вдоль трассы E-40 Харьков-Новошахтинск для атаки на Изюм на Харьковщине с юга, разместив российские войска примерно в 20 километрах от этого города.

Что касается Днепропетровщины, то сейчас россияне удерживают на админгранице с этой областью ограниченные позиции к юго-западу от Покровска, но если они займут всю Донецкую область – российские силы смогут прекратить свои текущие усилия по обходу Покровска и Мирнограда, которые стоят им огромных потерь. Исчезнет у них также необходимость пробивать самую западную оборонительную линию Украины Доброполье-Белозерское-Новодонецкое-Александровка, которая также простирается с севера на юг, подобно крепостному поясу.

Зато у россиян появятся значительно более выгодные позиции для наступления на Днепропетровскую область.

Путаница с сообщениями о требованиях Путина

Аналитики отметили, что все ранее озвученные требования Кремля лишь подчеркивают бескомпромиссность Путина в вопросе капитуляции Украины, а также то, что диктатор совсем не заинтересован в добросовестных переговорах.

Так, 1 августа Путин заявил, что условия, изложенные в его речи в июне 2024 года, "безусловно" остаются неизменными. В той речи диктатор требовал, чтобы любое мирное соглашение было направлено на устранение "коренных причин" войны и предусматривало "демилитаризацию", "денацификацию" и нейтралитет Украины. Путин фактически требовал устранения действующей легитимной власти Украины и создания пророссийского марионеточного правительства в Киеве.

"С тех пор Путин последовательно требует от Украины уступить весь Донбасс и "Новороссию", ссылаясь на оккупированные и неоккупированные части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как предпосылку для любых переговоров с Украиной", – отметили в ISW.

Что российский диктатор предложил Уиткоффу во время последней встречи – до сих пор непонятно: слишком разные варианты озвучивали в администрации Трампа.

Известно, что официальные лица США неоднократно заявляли, что Путин предлагал вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на остальную часть Донецкой области, а затем исправили это заявление, сказав, что Путин предлагал только заморозить линии фронта на Запорожье и в Херсонской области.

Также сообщалось, что официальные лица США заявили, что Путин предложил вывести войска из Сумской и Харьковской областей.

Во всех этих версиях "предложений" Кремля общим остается только одно: он требует, чтобы Украина вывела войска со всей Донецкой области, обеспечив этим ослабление своей обороны и подарив врагу значительные преимущества.

